Lançamento da Revista Somese edição 150 foi um sucesso

13/12/18 - 16:41:05

Uma noite memorável. Foi assim o coquetel de lançamento da edição de número 150 da Revista Somese, realizada na noite da última quarta-feira, 12 e prestigiado por médicos conceituados e autoridades sergipanas. A revista foi bastante elogiada pelo excelente padrão de qualidade, considerada um marco para o jornalismo sergipano, abordando diversos assuntos de uma forma leve e descontraída.

O presidente da Somese, Dr. José Aderval Aragão, agradeceu a presença de todos no evento e enalteceu o trabalho proposto da Revista Somese. “Nesse mundo digital, conseguir chegar a edição 150 é um marco para o jornalismo sergipano e temos a preocupação em manter a qualidade da revista com reportagens bem elaboradas para agradar o leitor”, destacou Dr. Aderval.

Segundo o empresário, Clóvis Munaretto, da Remacre Comunicação que produz a Revista Somese, chegar a edição 150 é um marco para o jornalismo sergipano. “Publicar revistas em Sergipe não é fácil porque não se tem muito esse hábito e temos poucas no Estado, mas se propor a fazer uma revista e chegar a edição 150 é realmente importante. Trabalhar com ela é ter um responsabilidade muito grande por ter um segmento qualificado e poder mostrar um pouco de tudo relacionado a área médica”, pontuou Clóvis.

As autoridades e médicos presentes destacaram a qualidade da Revista Somese e parabenizaram o trabalho desenvolvido pelo Dr. José Aderval Aragão que está à frente da presidência da Sociedade Médica de Sergipe.

Valter Santana, superintendente do Hospital Universitário de Lagarto

“É um grande marco a edição de número 150, mostrando que ela segue sólida ao longo dos anos e para a gestão atual é uma comemoração porque ampliar a abrangência da revista não só em Sergipe, mostra a grande força que ela tem”.

Dr. Francisco Rollemberg, tesoureiro da Sociedade Médica de Sergipe

“Ela representa uma força muito grande da Sociedade Médica Sergipana porque conseguiu fazer 150 números de uma revista ininterrupta com uma qualidade excepcional. Há alguns anos, venho colaborando com ela e tenho remetido esse revista para alguns colegas, professores universitários, autoridades e sergipanos que estão fora de Sergipe e todos tem um encantamento pela sua autenticidade, apresentação e excelente conteúdo”.

Dr. Anselmo Mariano, diretor social da Somese

“Essa edição é um marco na história da Sociedade Médica de Sergipe pelo conteúdo e qualidade e não abrange só matérias da área médica, ela resgata a história da medicina, biografias de médicos e ações importantes”.

Dr. Hesmoney Ramos, 1º vice-presidente da Somese

“É um marco muito importante essa edição de número 150 e não é fácil chegar a 15 edições. Ela tinha um informativo e hoje estamos com uma projeção e editoração excelente com uma gráfica muito boa e isso estimula a gente a continuar a divulgar todas as nossas ações e eventos para toda sociedade sergipana”.

Dr. Albano Franco, empresário

“A nossa presença atesta a importância e o reconhecimento dos que fazem a Somese, em especial, ao seu presidente que é um médico amigo, solidário e hoje tem o maior apreço e respeito da sociedade sergipana. A revista divulga a Sociedade Médica de Sergipe e que Deus continue a abençoar e iluminar os médicos de Sergipe, através da Somese”.

Dr. Hamilton Maciel, psiquiatra

É um marco indelével e algo que talvez não tenho palavras para expressar esse sentimento porque ninguém imaginava o sucesso da Revista Somese. Chegar a edição 150 é representa muito para a classe médica sergipana e alcança um grande respeito entre as demais sociedades médicas nacionais”.

Luciano Bispo, deputado estadual e presidente da Alese

Parabenizo a Sociedade Médica na pessoa de Dr. Aderval que eleva e leva o nome da Somese. Ele é um homem que transmite para o povo sergipano uma autoconfiança e fazer uma revista dessa para que conheçamos mais de perto o trabalho dos profissionais médicos de Sergipe é muito importante”.

Dra. Sheila Ferro, cardiologista

A Somese tem a história simplesmente folheada de lutas e vitórias e ela expressa tudo isso através de posicionamentos, esclarecimentos, trazendo uma abordagem de proteção médica jurídica, uma coisa inovadora e pioneira em uma revista médica. Isso faz com que a gente não sinta apenas respeito, a gente sente admiração e se tem os dois, consequentemente, a gente tem amor”.

Matéria e foto: Ascom Somese