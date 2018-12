NOTÍCIAS FECOMÉRCIO TERÁ FERRAMENTA DE AUDIODESCRIÇÃO

O Sistema Fecomércio/Sesc/Senac busca a cada dia promover a inclusão das pessoas com deficiência em sua atuação. São diversos cursos, oficinas e ações sociais, de lazer e educacionais, com foco no atendimento às pessoas com os mais variados tipos de limitação física. Pensando nisso, o presidente do Sistema Fecomércio, Laércio Oliveira, sugeriu que o acesso à informação fosse mais democratizado para o público, estruturando a Agência Comércio de Notícias para dar amplitude à divulgação de conteúdo de maneira diversificada.

Para aumentar a capacidade de difusão das informações produzidas pelo Sistema Fecomércio de Sergipe, foi criada a agência, que trabalha com produção de conteúdo audiovisual, dando maiores possibilidades para as pessoas com deficiência sensorial terem chances de conhecer melhor o sistema em Sergipe. Chegou mais uma vez o momento de ampliar as ações, com a aplicação da ferramenta de audiodescrição de notícias nos sites da Federação do Comércio, Sesc e Senac.

Após estudos da equipe da Agência Comércio, foi escolhida a ferramenta Audima para a conversão dos textos produzidos pelos jornalistas da assessoria de imprensa, em áudio para dar oportunidade às pessoas com deficiência visual e com dificuldade de leitura, promovendo a oportunidade de leitura do conteúdo por meio da transformação de textos em áudio, garantindo que as notícias publicadas na internet tenham maior acessibilidade. Laércio Oliveira destacou a importância da inclusão das pessoas com deficiência visual para o acesso à informação.

“Sempre pensamos em aumentar a capacidade de oferta dos nossos serviços para as pessoas com deficiência. No Senac, aplicamos cursos de audiodescrição e produção de conteúdo em braile para as pessoas com deficiência visual terem acesso e mais independência, como nos nossos restaurantes, que têm cardápios em braile, por exemplo. Então porque não promover o acesso às nossas informações? Para isso, encontramos a solução adequada para o público, por meio da audiodescrição. A ferramenta já está em funcionamento nos nossos sites e na Agência Comércio, para garantir que todos tenham oportunidade de conhecer o que acontece no cotidiano do Sistema Fecomércio de nosso estado”, disse o presidente da Fecomércio.

A ferramenta foi apresentada para representantes da Associação Sergipana de Deficientes Visuais (Asedevi), para avaliação das pessoas. Segundo o representante da associação, Val Silva, a ferramenta Audima vem para dar mais clareza e transparência acerca do Sistema Fecomércio para os deficientes visuais, ampliando a aquisição de conhecimento sobre as ações desenvolvidas pelo Sesc, Senac e Federação do Comércio. Val Silva comemorou a aplicação do Audima.

“A Fecomércio está de parabéns com a inclusão dessa ferramenta de audiodescrição. Ela é excelente, traz facilidade para a leitura, com seu áudio claro e trazendo os textos compreensíveis, sendo fáceis de entender para as pessoas. Com todo o conteúdo na versão com audiodescrição será mais fácil para as pessoas com deficiência visual compreenderem as notícias do sistema. Parabéns para a Fecomércio, por proporcionar a acessibilidade às notícias”, disse o representante da Asedevi.

Sobre o Audima

A ferramenta de audiodescrição Audima é uma solução de inclusão digital das pessoas com deficiência visual e dificuldade de leitura, criada pela empreendedora Paula Pedroza. O software permite que a pessoa ouça as informações escritas com clareza, pontuação correta e com total domínio sobre a velocidade da fala, controlando através do teclado.

