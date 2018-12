O SACRIFÍCIO PELAS MUDANÇAS

DIÓGENES BRAYNER – plenario@faxaju.com.br

Dia primeiro de janeiro o governador Belivaldo Chagas (PSD) repete a solenidade de posse e inicia um novo Governo. A expectativa é que, apesar de ser mesmo chefe do Executivo, se promova todas as mudanças que foram postas discretamente ao povo. Isso até virou ânsia. A aflição é que Sergipe passou um período longo de dificuldades, em razão de problemas diversos que mexeram com sua estrutura, financeira e econômica, além de pisar no freio do desenvolvimento.

Há tempo que Sergipe não tem o que mostrar de Governos anteriores…

E o problema não foi posto pelo ex-governador Jackson Barreto. Vem de outras gestões que se preocuparam mais com a política que com o Estado. E Sergipe quase faliu. Qualquer Estado que não pague os seus servidores em dia, pode ser sepultado. A partir de janeiro o modelo a ser posto passa por apertos que podem se aprofundar dependendo da sua recuperação. O que não pode é continuar rastejando e esperando algum “milagre” para se levantar.

Um fato que será importante para que o Governo Belivaldo Chagas exceda junto à opinião pública, inclusive de pessoas diretamente vinculadas à oposição: o pagamento do servidor publico dentro do mês. Está nos seus planos e passou a ser o principal foco de ação imediata. Entre março e abril isso deve acontecer e será um êxito, o que deveria ser apenas normal. A partir disso, fatos novos vão acontecer para por ritmo na ordem de crescimento, capaz de tornar Sergipe viável e atraente a investidores.

Mas não é apenas Belivaldo que deve trabalhar exclusivamente para elevar o Estado a um nível de convivência com o crescimento. Todos que estão com ele também devem partir para o sacrifício, ajudar nas mudanças e percorrer os caminhos difíceis de buscar recuperar pontos falhos que levaram o Estado a esse clima de tamanha dificuldade e absoluto sufoco.

Para isso todos têm que deixar de lado interesses pessoais, avanços políticos de grupos e apadrinhamentos inoportunos. Ou se assume compromissos com esses sentimentos, ou o povo continuará sempre pagando o pato pelo egoísmo de parte dos seus líderes.

BELIVALDO JÁ EM ARACAJU

Desde segunda-feira o governador Belivaldo Chagas estava em Aracaju. Chegou ontem e lá participou de série de encontros importantes ao lado de colegas de outros Estados.

As reuniões valeram a pena e foram boas para Sergipe.

AGORA FICA NA ESPERA

Belivaldo Chagas vai ficar na espera da aprovação dos projetos enviados à Assembleia e logo em seguida iniciará e elaboração da segunda fase das mudanças.

Também terá conversas sobre formação do secretariado.

DEFESA DE VALDEVAN

Advogado Evaldo Campos é que fará amanhã, no TRE, a defesa do deputado Valdevan Noventa no processo sobre prestação de contas de sua campanha.

O advogado Anderson Nascimento não quis fazer a defesa oral

E filho, Guilherme Nascimento, desistiu da defesa de Noventa.

SOBRE O HÁBEAS CORPUS

Evaldo Campos disse que o hábeas corpus ainda não foi concedido e até admitiu que estivesse havendo um “bombardeio” contra Valdevan em várias frentes.

Inclusive do grupo que pode assumir a sua vaga na Câmara.

SOBRE A DIPLOMAÇÃO

Valdevan Noventa vai ser diplomado no dia 17 – segunda-feira – e se não quiser comparecer pode mandar representante para receber o diploma.

Um detalhe: Valdevan pode não assumir o mandato.

DARÁ EM AÇÃO PENAL

Um dos inquéritos que Valdevan Noventa responde pode se transformar em Ação Penal que complica a vida dele, além das investigações que estão ocorrendo.

Noventa já tem advogado paulista para defendê-lo no Supremo.

PROJETO ENGASGA

Segundo um deputado aliado, um dos projetos do Governo que engasgam alguns deputados é o que aumenta impostos sobre material de informática.

Acha que pode fechar todos os negócios nessa área em Sergipe.

ACHA QUE APROVA TUDO

Um dos deputados da oposição tem certeza de que todos os projetos enviados pelo Executivo serão aprovados na Assembleia Legislativa.

– Não vejo objeção por parte da base aliada, disse.

A ATUAÇÃO DE ROGÉRIO

Parlamentares que estiveram na oposição durante as eleições deste ano, falam claro que Rogério Carvalho (PT) tentará o Governo em 2022.

E, por passar a ser a maior liderança do PT hoje, é legítimo que tente.

ROGÉRIO DIZ QUE NÃO

Apesar de Rogério Carvalho ter publicado que não pensa nisso agora e que está ligado na diplomação, os seus aliados também falam em sua candidatura ao Governo.

É que Rogério passou a ser o nome do PT para essa disputa.

QUER SE FORTALECER

Além de Rogério querer levar o seu o PT ao pódio em Sergipe, Marcio Macedo também começa a atuar nos bastidores para tentar a Prefeitura de Aracaju em 2020.

E tem conversado com segmentos da própria legenda e com lideranças.

CANDIDATO A BOM TRABALHO

Fábio Mitidieri (PSD) disse ontem que “agora é candidato a ser um bom deputado federal”. E adiantou que não vai discutir eleições de 2022 neste momento.

– É hora de trabalhar e ajudar o governador a melhorar Sergipe e a vida dos sergipanos.

DEZ MIL INSCRITOS

Dez mil pessoas já se inscreveram no concurso que o senador eleito Alessandro Vieira realiza para escolha de assessores de gabinetes em Brasília e em Sergipe.

Vai contar com a ajuda de algumas entidades.

DISPUTAR PREFEITURAS

Alessandro disse que a Rede vai para o novo partido que será criado com a mudanças do PPS, que pode se tornar “Cidadania33”, já no Congresso Nacional do Partido.

Alessandro avisa que sigla terá candidatos a prefeito nos 75 município do Estado.

VALADARES E A CONVERSA

Deputado Valadares Filho (PSB) confirmou encontro com o senador Eduardo Amorim e diz que conversou apenas 2% de política e o restante de amenidades pessoais.

Sobre a possibilidade de entendimento político disse apenas “que tudo pode acontecer”.

E mais: “não há restrições políticas para o futuro”, disse.

DIVISÃO SOBRE BOLSONARO

Valadares Filho disse que há uma divisão em relação ao futuro Governo do presidente Jair Bolsonaro: “uns acreditam no sucesso e outros não”.

– Como cidadão vou defender o que seja bom para o povo.

CANDIDATO CERTO A PREFEITO

Heleno Silva demonstra “por banca” para disputar pela segunda vez a Prefeitura de Canindé do São Francisco, no alto sertão de Sergipe.

Entretanto, é tudo que Heleno mais quer para 2020.

ENCONTRO COM BOLSONARO

O deputado federal reeleito, Laércio Oliveira (PP), disse ontem que existe convergência entre os projetos de Bolsonaro e do partido para o País.

Bolsonaro ontem esteve reunido com a bancada do PP.

Notas

Governadores cobram empenho – Em encontro com Sérgio Moro em Brasília, governadores eleitos cobraram empenho do governo federal para combater o crime organizado. Entre os pedidos apresentados ao futuro Ministro da Justiça, está o isolamento de integrantes de facções criminosas em presídios.

Vai pagar a conta – O presidente eleito Jair Bolsonaro voltou a dizer ontem que vai pagar a conta se tiver cometido algum erro no caso da movimentação financeira atípica de um ex-assessor do filho Flávio Bolsonaro (PSL-RJ), que é deputado estadual e senador eleito. É bom mesmo que Bolsonaro cumpra.

Mais ações da Lava Jato – O procurador da República e coordenador da Operação Lava Jato no Rio de Janeiro, Eduardo El Hage, garantiu que mais ações serão deflagradas no próximo ano. A declaração aconteceu ontem durante um evento em que se comemorava o Dia Internacional Contra Corrupção.

Janaina critica irregularidade – A deputada estadual eleita Janaina Paschoal (PSL-SP) criticou suposta irregularidade no pagamento de assessores de funcionários públicos ontem. O pronunciamento foi feito seis dias após a divulgação de um relatório do Coaf, que revela movimentações atípicas envolvendo o senador eleito Flávio Bolsonaro.

Para cabide de emprego – A Câmara aprovou ontem um projeto que permite que cargos comissionados hoje direcionados a servidores concursados deixem de existir para dar lugar a CNE (Cargos de Natureza Especial), ou seja, indicações políticas. Os bolsonaristas acusaram o projeto de dar margem a cabide de empregos.

Lambança no Velho Chico – Mendonça Prado diz que governo federal faz propaganda (lambança) informando sobre a transposição do rio São Francisco, mas, nada diz sobre a revitalização. Ou seja, está dando publicidade a uma espécie de transfusão cujo doador (Velho Chico) é um ser agonizando, pedindo socorro inutilmente.

Conversando

Advogado pronto – A tendência do inquérito contra Valdevan Noventa (PSC) é levá-lo à condenação pelo TRE de Sergipe. Já tem advogado pronto para a defesa em Brasília.

Está firme – O advogado Evaldo Campos nunca saiu de cena na área jurídica de Sergipe. Está firme na defesa de Valdevan Noventa.

Silêncio tenso – Em Estância continua em um silêncio tenso em relação à prisão de Noventa. A maioria das pessoas estão amedrontadas.

Jairo é candidato – Deputado Jairo Santana (PRB) confirma que é candidato à Prefeitura de Nossa Senhora da Glória nas eleições municipais de 2010.

Senador inova – O senador eleito Alessandro Vieira inova ao lançar concurso para assessores dos seus gabinetes em Brasília e em Sergipe.

Não acena – O governador Belivaldo Chagas não deve encerrar sua carreira política em 2022, mas não acena para disputar eleições.

Sem entrevista – Jackson Barreto não será mais candidato a mandato proporcional ou proporcional, mas não dará entrevista dizendo que “se for não votem em mim”.

Diplomação de todos – Segunda-feira acontece a diplomação de todos os deputados e senadores eleitos no pleito deste ano e que devem assumir em fevereiro.

Anima oposição – Apesar de não falarem em composição, a conversa entre o senador Eduardo Amorim e o deputado federal Valadares Filho animou a setores da oposição.