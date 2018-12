Proinveste: Ceasa de Itabaiana está com 85% dos serviços concluídos

13/12/18 - 14:05:57

A expectativa é que a obra seja entregue em junho de 2019. A Central de Abastecimento contará com 213 boxes, com previsão de funcionamento de dois bancos e restaurante

Uma das maiores obras realizadas pelo governo de Sergipe no interior do estado, a Central de Abastecimento de Itabaiana irá dinamizar a economia da região, propiciando uma melhor circulação de mercadorias, além de trazer mais conforto e comodidade para comerciantes e clientes. Em fase de conclusão, a nova Ceasa está com 85 % dos serviços executados, faltando a instalação de equipamentos e acabamentos. A expectativa é que a obra seja entregue em junho de 2019.

Atualmente, a parte de infraestrutura já foi concluída. Os dois primeiros blocos A e B estão na fase de check list e o terceiro está finalizando a cerâmica, pintura e acabamento finais. Em 2019, ficará faltando apenas a instalação de louças, metais e a parte elétrica.

“Itabaiana é um município com forte produção hortufruti, que abastece a Grande Aracaju e outros estados, precisava de uma Central de Abastecimento para melhorar a comercialização. Essa obra vai impulsionar toda uma cadeia produtiva da região dinamizando a economia. É um ganho para produtores, comerciantes e clientes”, disse o governador Belivaldo Chagas.

Estrutura

A nova Ceasa contará com três blocos, além de praça de alimentação, estacionamento com área de carga e descarga, guaritas, casas de lixo e gás, reservatório e castelo d’água. Serão 213 boxes ao todo, com previsão de funcionamento de dois bancos e restaurante. Além disso, a Ceasa terá um diferencial. Todo o calçamento por onde os caminhões passarão contará com pavimento rígido, que garantirá ao espaço mais qualidade e durabilidade.

Toda estrutura e qualidade da obra tem gerado muito expectativa entre os comerciantes e consumidores da localidade. É o caso do comerciante Luciano Siqueira. “Essa Ceasa vai ser muito boa para nossa cidade, uma estrutura melhor para os comerciantes, vai gerar trabalho para muita gente”, disse o comerciante de farinha que trabalha há 10 anos na antiga Ceasa de Itabaiana.

Da mesma maneira declarou o vendedor Airton Pereira. ” Acho que vai gerar mais emprego e estamos aguardando ansiosos para que seja concluído, porque vai facilitar o escoamento daqui do Centro, já que atualmente encontra-se muito cheio”, colocou.

Assim como os comerciantes, os consumidores também estão empolgados com a obra. Rafael Oliveira de Almeida, morador de Carira, sempre faz compras na Ceasa de Itabaiana. O empresário vai ao município para comprar insumos para sua churrascaria devido ao preço mais acessível. “Acredito que será muito bom. São 50 km de distância de Carira para Itabaiana, mas aqui o preço é mais em conta do que na minha cidade. A gente vem comprar em Itabaiana diretamente, porque o preço sai bem mais em conta. Acredito que a nova Ceasa vai facilitar ainda mais os nossos negócios. Será um local mais adequado e com melhor estrutura para podermos adquirir os produtos”, declarou.

De acordo com o secretário estadual da infraestrutura, Valmor Barbosa, a obra dinamizará a economia não apenas da região, mas de todo o estado. “Itabaiana é uma cidade com uma pujança cada vez mais crescente e necessitava de uma obra dessa magnitude. Com certeza, será um dos mais modernos do Nordeste e, o mais importante é que se conectará com as centrais de abastecimentos de Petrolina e Juazeiro, o que, por conseguinte, resultará em um intercâmbio de mercadorias entre essas importantes cidades nordestinas, ampliando ainda mais a diversidade de produtos entre os estados”.

