Secretário de Turismo participa de seminário em Canindé do São Francisco

13/12/18 - 10:59:46

“A proposta do seminário foi de grande representatividade para o fortalecimento do turismo da região de Canindé. Fomentar o segmento com estratégias de capacitações é necessário, e o Governo do Estado será sempre parceiro dessas ações”. Este foi o discurso do secretário de Estado do Turismo (Setur), Manelito Franco Neto, durante a sua participação no I Seminário Canideense de Turismo e Desenvolvimento Econômico, realizado no último dia 11 de dezembro, pela Prefeitura de Canindé de São Francisco, através da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Esporte.

Com a temática baseada no Fundo Geral de Turismo (Fungetur) – fundo especial criado por Lei e vinculado ao Ministério do Turismo (Mtur) -, as discussões foram desenvolvidas por meio da apresentação: “Recursos do Fungetur, que é um instrumento de política de investimentos voltado para a melhoria da infraestrutura turística, e que fornece a base para dinamizar a vocação turística das regiões”. As palestras foram ministradas pelo gerente da agência Banese Canindé, José Ailton Santos, e pelo Master Coach Trainer Consultor, Willen Reis, do Sebrae/SE.

De acordo com o secretário municipal de Turismo de Canindé do São Francisco, Genilson Aragão, a iniciativa pretende ampliar as ações vinculadas ao fundo. “Canindé ousou em reunir parceiros como o Ministério do Turismo, o Banese, que é a instituição financeira do Estado capacitada para negociar o Fungetur, o Governo do Estado e o Sebrae, nesta ação que pretende investir no turismo regional. A solenidade foi um marco e temos grande expectativa dos frutos que colheremos a partir de então”, salientou o gestor.

Participaram do evento gestores públicos e empreendedores de atividades relacionadas ao turismo da região.

Fonte e foto assessoria