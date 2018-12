Rogério Carvalho, Fábio Henrique e Talyson tem contas desaprovadas

O Pleno do Tribunal Regional Eleitoral iniciou na manhã desta sexta-feira (14) o julga na manhã desta sexta-feira (14), as contas de campanha de alguns candidatos eleitos no estado de Sergipe.

Já foram julgados as contas do senador eleito Rogério Carvalho (PT) e do deputado federal eleito Fábio Henrique (PDT). Por maioria o Pleno do TRE votou pela desaprovação das contas de Fábio e Rogério Carvalho. Rogério terá que devolver R$ 77.621 mil.

Ainda na manhã de hoje, as contas da deputada eleita Diná Almeida foram aprovadas com ressalva, assim como a de Jeferson Andrate. A prestação de contas do candidato a deputado federal Elber Batalha foram aprovadas.

As contas do também deputado estadual eleito, Talyson de Valmir, foram desaprovadas, além de ter que devolver R$ 81 mil.

Foram aprovados ainda com ressalvas as contas do governador reeleito Belivaldo Chagas; deputado Luciano Bispo; deputado Rodrigo Valadares

Durante Sessão Ordinária, foram retirados de pautas a votação das prestações de conta do candidatos Robson Viana, Marcio Macedo, Bosco Costa, Samuel Carvalho e Valdevan Noventa.

Com informações do radialista Alex Carvalho no programa Jornal da Vida