CARRO DE PASSEIO CAPOTA APÓS COLIDIR COM CAMINHÃO

14/12/18 - 14:13:51

Um carro de passeio capotou na manhã desta sexta-feira (14) após colidir com um caminhão na Avenida Tancredo Neves, sentido Detran, em Aracaju.

As informações são de que o condutor do caminhão informou que o motorista do carro de passeio mudou de faixa repentinamente e não foi possível evitar a batida.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado prestou socorro à vítima no local.

Foto SMTT