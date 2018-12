CONTAS DE CAMPANHA DE DINÁ ALMEIDA SÃO APROVADAS PELO TRE

14/12/18 - 11:02:49

Nesta sexta-feira, dia 14, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE), julgou a prestação de contas das campanhas eleitorais de 2018, enviadas no mês passado. A documentação enviada pela deputada estadual eleita Diná Almeida, Podemos, foi aprovada pelo Tribunal.

Para ela, a decisão confirma a seriedade com que a campanha foi tratada. “Nós fizemos tudo observando a legalidade e o respeito às normas e prazos. E a aprovação, como já esperávamos, comprova isso”, afirma Diná Almeida.

A legislação eleitoral determina que todos os candidatos eleitos, bem como os suplentes que serão diplomados, devem estar com suas contas julgadas e aprovadas antes da solenidade de diplomação.

Por isso, com a aprovação das contas de Diná Almeida, a diplomação dela está mantida para a próxima segunda-feira, dia 17. “Quero, mais uma vez, agradecer a todos que confiaram em mim e reforçar que essa confiança não foi em vão”, assegura Diná.

O evento de diplomação será realizado no Teatro Atheneu, às 17h. Serão diplomados o governador eleito e sua vice, 2 senadores, 8 deputados federais e 24 deputados estaduais. Haverá, também, a diplomação do 1º e do 2º suplente dos cargos de senador, deputado federal e deputado estadual.

Por Gerliano Brito

Foto assessoria