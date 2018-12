Eraldo de Andrade e Chicão Almeida viajam a Brasília em busca de recursos para Boquim

14/12/18 - 15:42:20

O prefeito Eraldo de Andrade e o vice-prefeito Chicão Almeida retornaram na última quinta-feira, dia 13, de uma viagem a Brasília, onde foram em busca de recursos para o município de Boquim.

Na terça-feira, 11 de dezembro, primeiro dia da viagem, visitaram os gabinetes dos deputados Valadares Filho e André Moura, que reafirmaram compromissos com a indicação de emendas para Boquim. Finalizaram o dia numa visita ao deputado Laércio Oliveira, na companhia de quem foram ao Ministério da Saúde, onde conseguiram o compromisso do ministro Gilberto Occi de alocar recursos para a construção de uma UBS para atender as comunidades Pastor, Pimenteira e Varjao. Na oportunidade, em função da presença do prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira, Eraldo e Chicão reiteraram o pedido feito em março/2018 para que aquele gestor ceda dois dos semáforos que estão sendo substituídos na capital, mas que serão de grande utilidade em Boquim.

Já na quarta-feira, dia 12, visitaram os gabinetes de João Daniel, Fábio Reis, Fábio Mitidieri, Jony Marcos e o Senador Eduardo Amorim, que também ratificaram compromissos com emendas para o Município. No final da tarde os gestores participaram de um evento no Palácio do Planalto, oportunidade em que receberam das mãos do ministro da Saúde as chaves de uma caminhonete a ser utilizada pela Secretaria Municipal de Saúde, e que nos próximos dias chegará em Boquim

Tanto o prefeito Eraldo Andrade quanto o vice-prefeito Chicão Almeida avaliaram a viagem e os contatos mantidos em Brasília como de extrema importância e cujos resultados em breve serão ainda mais percebidos pela população boquinense.

ASCOM/PMB