MDB VAI SE RENOVAR EM SERGIPE

14/12/18 - 00:01:13

DIÓGENES BRAYNER – plenario@faxaju.com.br

O MDB será outro a partir das convenções que serão realizadas até maio do próximo ano, com eleição de novos presidentes estaduais e da Direção Nacional. Em Sergipe já se pensa nisso. Fundadores do partido, como o ex-governador Jackson Barreto e o ex-prefeito João Augusto Gama, já estão convencidos de que eles atuarão na retaguarda da legenda, orientando os mais novos que devem assumir o comando da sigla e adaptá-la às exigências políticas do momento.

O nome que se fala para comandar o MDB em Sergipe é o do deputado federal reeleito Fábio Reis. Primeiro porque é mais jovem e depois por ter mandato e boa penetração na intricada política em Brasília. Fábio inclusive deseja a Presidência e tem conversado com outras lideranças jovens do MDB no Estado, como o ex-deputado e empresário Marcos Franco, com o qual se reúne sempre para discutir os novos caminhos da legenda e as mudanças que se vislumbram para modernizar a ação partidária.

O presidente do Instituto Ulisses Guimarães em Sergipe, Benedito Figueiredo (MDB), resiste a essa mudança. Mas começa a entender que ela se fará necessária para que o partido tome outro rumo e se mostre em condições de ampliar seu espaço do Estado, com a formação de novos filiados e as prováveis candidaturas de nomes ainda pouco conhecidos na política, mas que pretendem disputar mandatos em 2020.

Jackson Barreto conversou com Benedito Figueiredo. Disse-lhe que o partido tem que seguir o caminho da legalidade e abrir as portas para novas forças, lembrando que o MDB está flexível a isso. Essas forças serão bem vindas para renovar a sigla e reformá-la. Essa realmente será uma saída única para fortalecimento e avanço do partido, que precisa retomar sua identidade, perdida com algumas composições feitas no decorrer dos últimos dez anos.

O MDB não pode mais ser uma legenda sem perfil definido e que definhe seguindo sempre o perfil de outros partidos que não têm a sua história e nem o seu passado de frente democrática.

INDICAR PESSOAS APTAS

Sugestão: aliados do Governo devem indicar pessoas aptas para desenvolver políticas que serão implementadas pela nova administração a partir de janeiro.

É bom evitar o constrangimento de Belivaldo vetar nomes inadequados.

AINDA NÃO FOI EXAMINADO

Até ontem à noite, o hábeas corpus em favor de Valdevan sequer fora examinado: “se isso acontece, é sinal de que já se deve recorrer a Brasília”, disse Evaldo Campos

Aliás, já tem advogado esperando em Brasília para dar entrar no TSE.

APOIADORES COM RECEIO

Lideranças de grande e médio portes que apoiaram Valdevan Noventa a deputado federal em Sergipe demonstram que estão com os nervos à flor da pele.

Têm receio de ser chamado pela Justiça.

OPOSIÇÃO TEM REAÇÃO

Em Itabaianinha membros da oposição à deputada estadual eleita Janier Mota (PR) falam que ela também tem aparentado nervosismo.

Ela deu apoio a Valdevan na região Sul.

CÂMARA EM ARACAJU

A situação na Câmara de Aracaju é tensa entre vereadores da oposição, que se dividiram e criaram um clima de intolerância, com denúncia até de ameaça de morte.

Os discursos têm sido violentos e pouco civilizados…

NÃO FAZ MAIS SENTIDO

Setores da oposição não acham que um bloco liderado por Eduardo Amorim (PSDB) e os Valadares (PRB) faça mais sentido em Sergipe.

– Os dois perderam a referência, além dos mandatos, disse um prefeito.

PEDE MAIOR REFLEXÃO

Um deputado pediu que Valadares e Amorim reflitam e sintam que ninguém quer mais integrar um bloco oposicionista, tendo um deles à frente.

– Os dois perderam o rumo no pleito deste ano e prejudicaram muita gente.

NÃO É MOMENTO PARA ISSO

O mesmo parlamentar acha que não é momento para isso e nem há mais confiança nesse tipo de liderança: “o momento é para gente jovem assumir o comando”.

– Alguns nomes despontam, como o do senador Alessandro Vieira, lembrou.

GILMAR ESTÁ EM CAMPANHA

O deputado Gilmar Carvalho dá sinais claros de que está em campanha para disputar a Prefeitura de Aracaju. Tem visitado bairros e feiras livres.

O perfil de Gilmar não é para executivo.

ELIANE JÁ SE PREPARA

A vice-governadora eleita Eliane Aquino (PT) já está tratando do projeto social que vai colocar em prática no núcleo que pretende administrar a partir do próximo ano.

Insiste-se na informação que ela defende Eloísa Galdino para o setor de Cultura.

SOBRE NOVA CANDIDATURA

Dentro do PT também se imagina o nome de Eliane Aquino para o Senado em 2022, em razão de o mandato ser ocupado por uma mulher, senadora Maria do Carmo.

Essa possibilidade discute-se timidamente no PT.

PARTIDOS EM SILÊNCIO

Maioria dos partidos que integra a base aliada está em silêncio absoluto sobre indicação de nomes para compor a primeiro e segundo escalão do Governo.

O MDB e o PT analisam um bom lugar para se acomodar.

IBRAIM FAZ PRESIDENTE

O deputado eleito Ibraim Monteiro, que era o presidente da Câmara de Lagarto, diz que o seu sucessor será o vereador Eduardo do Maratá, indicado pelo grupo de situação.

Disse que ele foi candidato porque teve maior número de votos antes da escolha.

FABIO REIS COMEMORA

Mas o deputado federal Fábio Reis comemorou a formação da mesa, “que está composta por seus aliados, inclusive o novo presidente”.

Assim, situação e oposição comemoram a formação da Mesa da Câmara em Lagarto.

CONTINUA ALIADO

Em entrevista, ontem à tarde, o vereador Eduardo Maratá desmente rompimento com o prefeito Valmir Monteiro e com o deputado eleito Ibraim Monteiro.

– Continuamos aliados e a decisão de nossa vitória foi dos vereadores, disse Maratá.

VAI CONVERSAR COM KAKA

Heleno Silva (PRB) e Kaka Andrade podem fazer uma composição em Canindé para disputar a Prefeitura do Município. A conversa vai acontecer a qualquer momento.

O PRB deve indicar o vice, que pode ser Heleno Silva.

ENCONTRO COM LUCIANO

O ex-governador Jackson Barreto (MDB) teve um encontro com o deputado estadual reeleito Luciano Pimentel (PSB) e reiterou o convite para ele trocar de partido.

– Luciano praticamente ficou em silêncio e não respondeu sobre o convite, disse JB.

BASTANTE TRANQUILO

Jackson Barreto entrou em clima de Natal. Tranquilo, ele ouvia ontem à tarde musicas dos Beatles e relembrava o tempo em que curtia a banda inglesa.

Também ouvia boleros de sua época.

LIVRO DE MANGUEIRA

Jackson impressionado com o lançamento do livro ‘Continência a um comunista’, sobre Wellington Mangueira, escrito pelo jornalista Milton Alves Júnior.

Fez elogios a Mangueira, e durante o lançamento, deu-lhe um beijo na testa.

Notas

Deputados homenageados – Através de iniciativa do presidente da Assembleia, deputado Luciano Bispo, foram homenageados, ontem pela manhã, doze deputados estaduais com a Medalha da Ordem do Mérito Parlamentar. A iniciativa foi de mostrar o trabalho realizado por eles durante o exercício legislativo deste período.

0x0

Segurança Pública – Mendonça Prado acha lamentável constatar que o Brasil não consegue superar graves problemas na área de segurança pública. Além dos índices de criminalidade elevado, questões de desvios de conduta assustam a sociedade. Tomara que os novos gestores consigam mudar essa situação degradante.

0x0

Reservas do PT se esgotam – Segundo informa O Antagonista, depois de quebrar o Brasil, o PT quebrou o próprio PT. Em comunicado assinado por Gleisi Hoffmann, o partido diz: “As reservas financeiras mantidas pelo PT esgotaram-se”. Para tentar saldar suas dívidas, o PT suspendeu viagens de funcionários e dirigentes.

0x0

Plano para assassinar Freixo – Relatório confidencial da Polícia Civil do Rio de Janeiro revelou que um policial militar e dois comerciantes, ligados a grupo de miliciano da Zona Oeste, são suspeitos de envolvimento num novo plano para matar o deputado estadual Marcelo Freixo (Psol-RJ).

0x0

Denuncia Agripino Maia – A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, apresentou ontem ao STF denúncia contra o senador Agripino Maia e outras duas pessoas por associação criminosa e peculato. O senador é acusado de nomear e manter Victor Neves Wanderley como funcionário fantasma em seu gabinete.

0x0

Moro lamenta condenar Lula – O futuro ministro da Justiça, Sérgio Moro, lamenta ter sido o autor da condenação, em 1ª Instância, do ex-presidente Lula: “Acho até lamentável que eu tenha sido o autor de uma decisão que condenou uma figura pública que fez coisas boas na sua gestão, mas também fez coisas erradas“, disse.

Conversando

Faxaju é processado – O Faxaju Online está sendo processado pelo delegado Jocélio Fróes por ter publicado um artigo assinado pelo seu colega Paulo Marcio.

Faz parte do jogo – O processo contra o Faxaju faz parte do jogo e é a arma daqueles que têm o objetivo de silenciar veículos de comunicação.

Primeiras figuras – Estão aparecendo as primeiras figuras que podem ser sugeridas por aliados para ocupar cargos no Governo de Belivaldo Chagas.

Todos os eleitos – Segunda-feira haverá a solenidade de diplomação de todos os eleitos no pleito de outubro deste ano.

Prepara encontro – Senador Eduardo Amorim (PSDB) vai convocar o partido para encontro estadual a fim de tentar reorganizar a tucanada.

Mundos modernos – Pessoas absolutamente caretas e retrógradas participando de casamento homoafetivo e entre filhos e filhas.

Nega-se a casar – Juiz de Sergipe desobedece a nova lei e se nega a casar duas jovens. Ainda há esse tipo de resistência na Justiça sergipana.

Gente nova – Alguns nomes interessantes estão aparecendo como prováveis candidatos a vereador por Aracaju. Terá muita gente nova.

Lamenta crítica – Ex-governador Jackson Barreto chegou a lamentar entrevista que Almeida Lima concedeu criticando o Governo Belivaldo.