“Não vou governar sozinho”, afirma Belivaldo Chagas em reunião com a Fies

O governador Belivaldo Chagas participou, nesta sexta-feira (14), do tradicional almoço de fim de ano promovido pela Federação das Indústrias do Estado de Sergipe (Fies). O encontro tem como objetivo oportunizar o diálogo entre os empresários do segmento industrial, autoridades constituídas e representantes de outras entidades representativas de classe. Na ocasião, o governador afirmou que fará reuniões trimestrais com a Federação para acompanhar as ações desenvolvidas.

Durante a apresentação, Belivaldo expôs um balanço das principais ações econômicas do governo do Estado ao longo do ano de 2018 e fez projeções de investimentos que serão empreendidos em 2019.

“Não vou governar sozinho! Vamos abrir um canal de diálogo direto com o setor, realizando reuniões a cada três meses com a Federação para acompanhar os desdobramentos das ações desenvolvidas. Quero assumir o compromisso de trabalhar ouvindo e sendo ouvido. Esse é um segmento importante, que mexe com a economia do estado de Sergipe. Temos que ter a união de todos para que a gente saia dessa crise. Nós dependemos do que será feito pelo governo Federal e, a partir daí, claro, a confiança voltando a se estabelecer em toda a sociedade, a gente vai ter mais empreendimentos aqui em Sergipe”, destacou o governador Belivaldo Chagas.

Em sua fala, o governador frisou a retomada de empregos e citou os principais projetos que vêm sendo implantados em Sergipe, a exemplo da Usina Termoelétrica Porto de Sergipe (UTE), no município da Barra dos Coqueiros. A UTE será a maior termelétrica da América Latina, com investimentos de mais de R$ 5 bilhões.

“Os empreendimentos grandes já estão em andamento em Sergipe. A termoelétrica, por exemplo, já está com 50% das obras já finalizadas. Hoje, nós temos cerca de 2.600 trabalhadores. A partir de janeiro de 2020, ela já deverá funcionar”, informou.

Na área de geração de emprego, Sergipe vem se recuperando. A análise dos últimos 12 meses mostra um resultado favorável de 1.483 empregos criados. Já no acumulado do ano, foram gerados 2.462 postos de trabalho. O chefe do poder executivo ressaltou que a ação do governo na atração de diversos empreendimentos no estado contribui para essa retomada e movimenta a economia.

“A política de atração de empresas oferece condições fiscais e logísticas favoráveis para fixação de novos empreendimentos, a exemplo da Vidroporto Embalagens; do grupo Duratex; da Fábrica de sapatos West Coast e Cravo e Canela; da Fábrica Cooper Standard entre outros. Estamos esperançosos e claro temos que ter essa parceria com Confederação da indústria do Estado de Sergipe nesse processo”, acrescentou.

Equilíbrio

O governador reforçou que seu plano de governo preza pelo equilíbrio financeiro do Estado aliado ao desenvolvimento econômico. Para otimizar a máquina administrativa, será implantada uma reforma administrativa, em análise na Assembleia Legislativa, que pretende reduzir secretarias e cortar 900 cargos comissionados, gerando uma economia de R$ 10 milhões por ano.

Sugestões

O presidente da Federação das Indústrias do Estado de Sergipe (Fies), Eduardo Prado de Oliveira, aproveitou a oportunidade para desejar sucesso no novo mandato do governador Belivaldo Chagas, que inicia a partir de janeiro de 2019. Eduardo Prado entregou ao governador um documento elaborado pela Federação das Indústrias com propostas do segmento para os próximos quatro anos.

“Analisarei o documento no mês de janeiro, quando vamos estar reunidos com a equipe de trabalho para que a gente encaminhe à Alese a segunda parte da Reforma Administrativa. Sempre colocamos o governo do Estado à disposição de todos para que a gente possa continuar dialogando e buscando o desenvolvimento do nosso estado”, disse o governador.