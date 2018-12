Número de assaltos a ônibus em novembro é o menor em cinco anos

14/12/18 - 09:33:38

As estratégias de segurança no transporte público, implementadas pela Prefeitura Municipal de Aracaju (PMA), através da Secretaria Municipal da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), e operacionalizado pela Guarda Municipal (GMA), tem conseguido reduzir consideravelmente a incidência de assaltos a ônibus na capital, além de tornar os terminais de integração locais mais seguros.

De acordo dados divulgados nesta quinta-feira, 13, pelo Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Município de Aracaju (Setransp), foi registrada a menor incidência de assaltos a ônibus dos últimos cinco anos. Ainda de acordo com o levantamento do Setransp, a média vem caindo mensalmente e ano a ano. Em novembro de 2016 foram contabilizados 99 assaltos. No mesmo mês em 2017, com a implementação da operação Terminal Seguro pela PMA, o número caiu para 48, chegando a 18 assaltos em 2018, uma redução de 82% no total.

A Guarda Municipal de Aracaju (GMA) vem intensificando ações preventivas e ostensivas nos espaços públicos, com ênfase nos terminais de integração. Sua atuação é baseada no levantamento dos índices de violência registrados de forma interna ou através de órgãos externos, como a Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP/SE). Essas ações de enfrentamento à violência, de forma inteligente e proativa, visam garantir a segurança de todos que fazem uso dos espaços e serviços públicos da capital.

“Seguindo uma determinação do chefe do executivo municipal estamos trabalhando cotidianamente, baseados nas diretrizes do Planejamento Estratégico da Prefeitura, que visa diminuir gradativa e progressivamente os índices de assaltos a ônibus em Aracaju. Para alcançar esse objetivo, temos utilizado todos os meios possíveis. Inteligência policial, tecnologias, empenho dos guardiões, além do trabalho conjunto com outros órgãos de segurança”, afirma o diretor geral da GMA, subinspetor Fernando Mendonça.

Foto Rogério César