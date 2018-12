Operação contra quadrilha é mais um passo para elucidar caso Marielle

Chefe de polícia do Rio não deu detalhes da ação

“Este é mais um passo que a Polícia Civil está dando. Trabalhando, mostrando para a sociedade que nós estamos trabalhando para esclarecer. Nós não estamos parados. Estamos trabalhando para que a gente dê uma resposta necessária e suficiente, com provas robustas, para que as pessoas que forem presas, sejam condenadas”, disse Rivaldo, após solenidade de inauguração da Delegacia de Combate a Crimes Raciais e Delitos de Intolerância.

O chefe de Polícia não comentou, contudo, informações divulgadas pelo jornal O Globo, de que a quadrilha alvo da ação está envolvida em clonagem de veículos, e de que seus integrantes poderiam estar envolvidos na clonagem do automóvel Cobalt usado pelos assassinos de Marielle, no dia 14 de março deste ano.

“Nós temos uma estratégia e nós estamos cumprindo esta estratégia. Que é da Delegacia de Homicídios, da chefia de Polícia e da Secretaria de Segurança Pública. Nós estamos indo nesta estratégia e a gente tem que manter sigilo. Outras ações vão ser realizadas, mas no momento certo a gente vai desencadear”, disse Rivaldo, ao deixar as instalações da nova delegacia.

Questionado sobre as declarações do criminoso Orlando Curicica, que está preso na Penitenciária Federal de Mossoró e depôs ao Ministério Público Federal sustentando que Rivaldo recebeu R$ 300 mil de criminosos para não elucidar fatos ligados a contraventores, o chefe de Polícia não quis se pronunciar. “Eu não tenho o que falar”, limitou-se a dizer.

Crimes Raciais e Delitos de Intolerância

O titular da delegacia especializada será o delegado Gilbert Stivanello. A unidade fica na Rua do Lavradio, no Centro, onde já funcionam a Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV) e a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA). A intenção é de que as três unidades policiais possam funcionar como um núcleo de atendimento a pessoas em situação de vulnerabilidade.

Os agentes que vão trabalhar na delegacia passaram por treinamento específico para atender vítimas de racismo, homofobia e intolerância religiosa, que incluiu a análise das principais legislações penais referentes ao tema e de métodos de investigação criminal de casos relacionados ao combate a todas as formas de preconceito, inclusive em redes sociais.

A prioridade da nova delegacia será registrar e investigar casos que tenham como motivação crimes de ódio e discriminação – como racismo, injúria, xenofobia, homofobia e outros tipos de preconceito. A corporação informa, no entanto, que mesmo com a criação da especializada, todas as delegacias do estado também seguirão registrando esses crimes.