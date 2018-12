Parceira entre Guarda Municipal e Polícia Civil vem surtindo efeito muito positivo

14/12/18 - 09:05:07

Com o objetivo de combater a violência e diversos delitos que vêm ocorrendo na cidade de Propriá, considerando que o munícipio vem sendo classificado como um dos 150 mais violentos do Brasil, o Comando da Guarda Municipal e o Conselho Municipal de Segurança Pública, firmaram no seu Plano de Segurança que vêm sendo elaborado, parcerias com outras forças policiais, como exemplo com a Polícia Civil de Propriá, que além de ceder viatura para melhor agilidade da GMP, ainda vêm conjuntamente executando diversas ações de combate ao crime Organizado.

A prova que a união das forças de segurança é bem mas eficaz, que na tarde de quinta, 13/12/2018, por volta das 17:00hrs, os Agentes do serviço de Rondas da Instituição e um Agente de Polícia Civil abordaram 4 jovens fazendo uso de entorpecentes em uma das praças públicas do município, bem ao lado de uma escola. Na abordagem foi encontrado juntamente com esses jovens, significativa quantidade de Maconha.

A ação teve sequência com a condução dos detidos para a Delegacia de Polícia Civil para as devidas providências.