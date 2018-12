Parceria entre Sebrae e Setur marcam o sucesso da I Mostra Sabores e Saberes

O Oceanário do Projeto Tamar, localizado na Orla de Atalaia, tornou-se palco da I Mostra Sabores e Saberes promovido pelo Sebrae Sergipe, através do Projeto ‘Negócios em Economia Criativa’- que tem como propósito valorizar a culinária típica das comunidades tradicionais de Sergipe, por estimular a criação de novas receitas de pratos principais, entradas, acompanhamentos, sobremesas e temperos com ingredientes regionais em parceria com Chefs de Aracaju, colocando em evidência os saberes dos povos ancestrais que se perpetuam através da tradição passada de geração em geração em todo o estado sergipano. A Mostra foi iniciada nesta quinta-feira,13, e segue até hoje, 14 de dezembro.

A gerente da Unidade de Relações Institucionais do Sebrae, Júlia Vasconcelos, explanou sobre a ideia do evento e agradeceu a parceria com a Secretaria de Estado do Turismo. “A Mostra Sabores e Saberes de Sergipe pretende trazer ao público a importância de valorizarmos a nossa memória gustativa, através do resgate dos saberes da culinária ancestral e das comunidades. Vale ressaltar que todas as parcerias foram fundamentais para construção do evento, e aproveito a oportunidade para agradecer a Setur por todo apoio logístico e dos profissionais do Prodetur que auxiliaram neste projeto”, afirmou.

Durante a Mostra acontecerão palestras, rodas de conversa e aulas show em espaço reservado dentro do próprio Oceanário.

A assessora especial de turismo da Setur, Léa Duarte, se mostrou bastante entusiasmada. “Sergipe possui uma riqueza cultural e gastronômica fantástica e esse projeto foi bastante planejado e desenvolvido com muita dedicação. Durante os dois dias o público terá a oportunidade de saborear uma infinidade de pratos e ainda obter mais conhecimento pelas palestras e as aulas show”, salientou.

Conhecida como “dona Santaninha”, a expositora de São Cristóvão, Tânia Santos, trouxe para a Mostra os tradicionais doces da região e algumas novidades. “Eu gosto demais de participar dessas feiras que o Sebrae realiza, pois é uma forma de divulgar nosso trabalho. No meu estande eu tenho balinhas de leite, doce de caju ameixa e o carro-chefe o “bom bocado” que é uma sobremesa de baba de moça elaborada com coco verde, bolo de macaxeira e uma cocadinha de mandioca. Ou seja, bom demais!”, justificou.

Participam da Mostra as comunidades tradicionais Mussuca e Filhos de Obá (comunidade quilombola e de terreiro de Laranjeiras), Mocambo e Índios Xocós (comunidade quilombola e indígena de Porto da Folha), Maloca (comunidade quilombola de Aracaju e o único quilombo urbano reconhecido no país), Doceiras do Povoado Cabrita (São Cristóvão), Associação das Marisqueiras e Associação das Catadoras de Mangaba da Ribuleirinha (Estância), tendo ainda os artesanatos, pães caseiros, doces, geleias de Pacatuba, Propriá, Brejo Grande, Neópolis, Santana do São Francisco e Estância. “A Mostra será aberta ao público em geral, que poderá consumir os pratos regionais a preços promocionais, das 16h00 às 22h00, desfrutando de apresentações culturais e boa música”, acrescentou Júlia Vasconcelos.

Apoiam o projeto, a Secretaria de Estado do Turismo (SETUR)- Programa de Desenvolvimento do Turismo (Prodetur), Fecomércio – SESC/SENAC, Oceanário do projeto Tamar, Curso de Gastronomia da Universidade Tiradentes (Unit), Casa São Francisco, Cachaça Xingó e Prefeitura Municipal de Aracaju, através da Secretaria Municipal da Indústria, Comércio e Turismo (SEMICT).

Convidados

Dan Duarte (Dona Divina), Fernando Fraga, François Ozanne, Gui Fontes (Singela Cozinha), Luciano Moreira, Roberta Nascimento (La Vecchia), Seichelle Barboza (Seu Sergipe), Suellen Lima (Mostarda Bistrô), Tâmara Cavalcante e Yasmim Rosendo são os Chefs sergipanos que apadrinham as comunidades tradicionais, auxiliando na apresentação dos pratos típicos e na criação de novas receitas, sem perder a essência dos seus ingredientes. Já os Chefes convidados de outros estados são Danielle Dahoui, Lui Veronese, Mauricio Maia e Junior Ayoub.

Fonte e foto assessoria