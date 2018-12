RÉVEILLON: A EMSURB REALIZA CADASTRO PARA AMBULANTES

14/12/18 - 13:05:32

A Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb) realiza, nos dias 27 e 28, o cadastramento para os interessados em comercializar alimentos e bebidas durante a festa do Réveillon 2019. O evento, que acontece no dia 31, na Orla da Atalaia, será viabilizado pela Prefeitura de Aracaju, através de parcerias com o Governo de Sergipe, por meio do Banco do Estado de Sergipe (Banese), e com o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Aracaju (Setransp).

O cadastro será realizado em uma estrutura que será montada pela Diretoria de Espaços Públicos e Abastecimento (Direpa) no local da festa. Os comerciantes deverão comparecer no dia 27, nos horários de 8h às 12h e das 14h às 17h, e no dia 28, das 8h às 13h. As vagas serão disponibilizadas nos segmentos de isopor e box de bebidas, caldo de cana e pastel, acarajé, drinks (capeta), food trucks, guloseimas, adereços, towner e lanches em geral.

De acordo com o diretor de Espaços Públicos e Abastecimento da Emsurb, Bira Rabelo, o sorteio será realizado no dia 28, às 15h, no mesmo local do cadastro. “Após o sorteio, os contemplados deverão apresentar os documentos de RG, CPF e comprovante de residência. Já aqueles que forem comercializar alimentos, deverão apresentar também o certificado de Curso de Manipulação de Alimentos”, explicou.

Para os ambulantes que ainda não possuem o Curso de Manipulação de Alimentos, a Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat) ofertará uma turma no próximo dia 26. Os interessados devem se dirigir até a sede Fundat, na rua Pacatuba, 104, Centro, de segunda a sexta, das 8h às 12h e das 14h às 16h30, para efetuar sua inscrição. É necessário apresentar os documentos (original e cópia): RG, CPF, comprovante de residência (com CEP de Aracaju) e declaração de escolaridade (ou histórico escolar). É importante ressaltar que as inscrições serão realizadas enquanto houver vagas.

Programação

No último dia 28 de novembro, o prefeito Edvaldo Nogueira anunciou as atrações da virada do ano na capital. A festa, que ocorre no dia 31 de dezembro, na Orla da Atalaia, se inicia às 21h com o show da banda Samba do Arnesto. Às 22h30, sobe ao palco o cantor Luanzinho Moraes. À meia noite, acontece a queima de fogos e, logo após, às 00h30 será a vez da banda Chiclete com Banana garantir a animação do público.

Foto: Felipe Goettenauer