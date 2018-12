Veja pesquisa de preços de presentes sugeridos pra natal

14/12/18 - 12:39:05

Para os consumidores que buscam presentes para o Natal, a Secretaria Municipal da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), através do Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon Aracaju), disponibiliza uma nova pesquisa comparativa de preços. Foram contemplados mais de 50 itens entre acessórios femininos e masculinos, itens de perfumaria, smartphones e outros produtos eletrônicos, além de brinquedos. Os dados foram coletados entre os dias 11 e 13 de dezembro.

De acordo com a coordenadora de Educação e Pesquisa do Procon Aracaju, Grazielle Rodrigues, a equipe desenvolveu o levantamento em 23 diferentes estabelecimentos comerciais. “Com a divulgação da tabela comparativa de preços, buscamos orientar os consumidores aracajuanos sobre a importância de desenvolver um consumo consciente, incentivando-os a previamente consultar os preços disponíveis no mercado antes de adquirir determinado produto”, ressaltou.

Ainda segundo a coordenadora, a variação de preços constatada na pesquisa refere-se ao período em que foi realizada a coleta, podendo haver alteração dos mesmos, inclusive por ocasião de descontos especiais, ofertas e promoções, bem como em virtude da data da compra.

O Procon informa que em hipótese alguma a pesquisa pode ser utilizada para fins publicitários. O órgão também reitera que lojas de uma mesma rede podem praticar preços diferenciados. Para esclarecimentos de dúvidas ou denúncias, o Procon Aracaju está disponível através do número 151.

Para registrar reclamações, na sede do órgão, o consumidor pode agendar o atendimento através do site procon.aracaju.se.gov.br, por meio do link ‘agendamento online’, que irá disponibilizar um calendário com dias e horários disponíveis. O órgão está localizado na av. Barão de Maruim, nº 867, bairro São José, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Confira a tabela comparativa de preços.

