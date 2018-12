BLOGUEIRO CHAMA EX-SECRETÁRIO ADJUNTO DA SAÚDE DE “LACAIO”

15/12/18 - 07:39:15

O Blogueiro Thiago Reis, não gostou de uma postagem feita no grupo de whatsapp “Café com Política”, pelo médico Luiz Eduardo, ex-secretário adjunto de Almeida Lima na secretaria de saúde.

Demonstrando muita irritação, Thiago criticou os administradores do grupo, que segundo ele, não lhe deram o direito de se defender a afirmou que “o lacaio de Almeidinho agiu covardemente porque não pude responder”.

Enquanto blogueiro, Thiago Reis foi um grande crítico da administração de Almeida Lima na saúde e diariamente fazia denúncias sobre supostas irregularidades na saúde, o que terminou gerando alguns processos.

Sobre a postagem feita por Dr. Luiz Eduardo no “Café”, Thiago Reis diz que “na noite de ontem, após postar nas redes sociais artigo publicado em meu blog sobre o embusteiro do Almeida Lima, fui atacado no grupo de WhatsApp “Café com Política” pelo ex-adjunto de Zé Almeida na Saúde, o médico Luiz Eduardo. O lacaio de Almeidinha agiu covardemente porque não pude responder”, escreveu o blogueiro.

Thiago Reis conclui dizendo que “registro aqui o meu repúdio ao comportamento condescendente dos administradores do grupo de WhatsApp “Café com Política”, por permitirem que mentiras sejam postas como verdades sem que exista o direito ao contraditório. O grupo é seletivo por conveniência, lamentavelmente. Ambiente aprazível para fofocas e disseminação de leviandades”.

Em contato com Dr. Luiz Eduardo, sobre o que teria provocado a ira do bloqueiro, o médico explicou que fez uma postagem na noite de ontem onde dizia que “já que vc faz uma dupla de dois com Tiago Reis, pergunte a ele se era verdade uns escândalos no HUSE com algumas “cirurgias” é um Escândalo em Prolria até recente. Amigo, cuidado, quem com porcos se mistura farelo come!! Boa noite”.

Ainda sobre Thiago, o médico disse que “já estou processando esse Tiago por comentários feitos contra mim por ele. O governo patrocina esse rapaz com um cargo de assessoria na Secretaria de Saúde”, denuncia Dr. Luiz e conclui dizendo que “ele com dois vínculos de técnico de enfermagem ainda ganhou uma assessoria na Secretaria de Saúde de 4000 reais”.

Na manhã deste sábado (15), Dr. Luiz Eduardo deixou um duro recado. “Ao nobre Cincinato, melhor amigo do assessor da saúde e com dois vínculos como técnico de enfermagem Tiago Reis, as fofocas e o papel de leva e traz que vc representa com esse rapaz, sendo porta voz das difamações desse indivíduo, te faz responder também por propagar acusações e comentários difamatórios, já estou processando esse indivíduo, quem avisa amigo é, grande abraço!!”

Munir Darrage