Detran: atendimento ao público será alterado a partir de segunda-feira, dia 17

15/12/18 - 09:10:48

Os usuários do Departamento Estadual de Trânsito (Detran/SE) deverão estar atentos às mudanças na rotina de atendimento ao público nas unidades da capital e interior do Estado a partir de 17 de dezembro. Como ocorre anualmente, por conta do balanço de prestação de serviços da autarquia e para evitar pendências em processos de transferência de jurisdição para o próximo ano, o Detran/SE estabeleceu um calendário como medida preventiva para alinhar suas atividades aos procedimentos de atendimento de outros Estados da Federação no encerramento do exercício 2018.

Assim, quem possui processos de Transferência de Jurisdição de Veículos deverá realizá-lo somente nas unidades da capital no intervalo de 17 a 24 de dezembro. Até o dia 21 de dezembro, processos com pendências no Detran/SE serão devolvidos aos seus respectivos proprietários, procuradores ou despachantes.

De 26 a 31 de dezembro, nenhum processo de veículo ou habilitação será recebido nos setores de atendimento do Detran, com exceção do Primeiro Emplacamento, que poderá ser feito apenas nas unidades da capital, permanecendo disponíveis aos usuários os meios eletrônicos para requerimento de outros serviços. Entretanto, permanecerão os serviços de entrega de documentos e devolução de pendências aos clientes.

Entre os dias 24 de dezembro de 2018 e 1º de janeiro de 2019 não serão realizadas vistorias nas unidades do Detran. Durante esse período, documentos vencidos, como Notas Fiscais (NF), Recibos (CRV) datados para Transferências de Propriedade e Vistorias Veiculares, poderão ser usados por seus proprietários para realizar os procedimentos no período de 2 a 31 de janeiro de 2019 sem cobrança de juros e multas.

Os exames médicos e psicológicos para procedimentos de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) estarão suspensos de 24 de dezembro a 1º de janeiro de 2019. Já os exames teóricos e práticos para obtenção da Permissão Para Dirigir (PPD), mudança ou adição de categoria não acontecerão entre os dias 24 de dezembro de 2018 e 6 de janeiro de 2019, não havendo prejuízo para os candidatos que possuem processo vencendo neste período.

Fonte e foto: ascom Detran