Experiência de Venâncio e sagacidade de Augusto farão falta à Alese em 2019

15/12/18 - 18:17:49

Os próximos dias talvez sejam os últimos dos deputados estaduais Venâncio Fonseca e Augusto Bezerra, no plenário da Assembleia Legislativa, como titulares de mandatos eletivos. O Poder terá uma extensa pauta de votações na quarta-feira (19), quando também apreciará e votará as emendas ao Orçamento Estadual para 2019, e entrará em recesso. Venâncio exerce seu sexto mandato na Casa e, em outubro passado, não obteve a reeleição; Augusto está encerrando seu quinto mandato e, por problemas judiciais, não participou do processo eleitoral desse ano.

Venâncio é Procurador do Estado aposentado, exerceu a função de secretário de Estado, mas jamais escondeu que sua maior paixão profissional foi a política. É uma tradição da família que, por décadas, teve representação na Assembleia Legislativa. Além disso, travou inesquecíveis embates na tribuna da Alese, seja como líder do terceiro governo de ninguém menos que João Alves Filho, seja como líder da oposição aos governos de Marcelo Déda (in memoriam) e Jackson Barreto (MDB). O “silêncio” marcou seu derradeiro mandato. Passou a ouvir mais e falar menos…

Foram intensos debates com o hoje governador Belivaldo Chagas, Francisco Gualberto, Ana Lula, com a “prima” Tânia Soares e tantos outros; enfrentou galerias tomadas de servidores que cobravam do governo que liderava e não se “dobrou” às pressões do Sintese. De uma forma respeitosa, mas firme em alguns momentos, Venâncio defendeu seus ideais e de seu agrupamento, ajudou governos, encampou pautas do funcionalismo, mas, acima de tudo, sempre defendeu a Assembleia Legislativa, seja em qualquer canto de Sergipe ou pelo País afora como membro e presidente da Unale.

Seu último mandato tem sido o mais “emocionante”. Após uma decepção nas urnas em 2014, pela votação desproporcional ao mandato que exerceu; superou os riscos e o trauma de um acidente automobilístico; foi absolvido do processo desgastante das verbas de subvenção e segue “ficha limpa”; e, após a suplência na eleição recente, está se despedindo daquilo que fez nas últimas duas décadas. Não tem um “mandato técnico”, mas conhece o regimento melhor do que a maioria daqueles técnicos legislativos. Sua experiência sempre foi decisiva para o equilíbrio da Casa.

O mesmo vale sim para Augusto Bezerra. Não importa o problema jurídico que ele esteja enfrentando no momento: sua atuação parlamentar sempre foi destacada, também é um profundo conhecedor do regimento legislativo e dos trâmites do setor público. É professor, foi empresário, presidente de time de futebol, diretor de órgão, secretário de Estado, mas sua “profissão” é a política, é um verdadeiro “animal político”, com facilidade para conviver com as camadas mais populares. Defendeu governos na Alese e foi um “calo” para muita gente fazendo oposição. Seus problemas pessoais silenciaram sua atuação na Casa nos últimos quatro anos…

Augusto Bezerra é um homem destemido, sagaz, marcado por polêmicas e denúncias, criou a “TV Bezerra” e também travou embates marcantes com Gualberto, Ana Lula e combateu Rogério Carvalho. Por mais que os críticos lhe rejeitem, fez sim um grande trabalho diante daquilo que a “urna” lhe propôs. Atravessa o pior momento de sua carreira, mas ninguém permanece tanto tempo na Alese sem ter méritos próprios. O Legislativo como um todo sentirá muita falta dos dois, em especial a oposição. A liderança de Venâncio e Augusto nunca se deu pelo tamanho de suas bancadas, mas pela intensidade de seus mandatos. Duas referências no parlamento…

Veja essa!

O Pleno do Tribunal Regional Eleitoral (TER) desaprovou as contas do deputado federal eleito Fábio Henrique (PDT), do senador eleito Rogério Carvalho (PT), do suplente a federal Jony Marcos (PRB) e do deputado estadual eleito Talysson Costa (PR).

E essa!

Foram aprovadas, com ressalvas, as contas do governador Belivaldo Chagas, do deputado federal reeleito Fábio Reis (MDB) e dos deputados estaduais Luciano Bispo (MDB), Jeferson Andrade (PSD), Jairo de Glória (PRB), Maria Valdiná (Diná) Almeida (Podemos), Janier Mota (PR), Rodrigo Valadares (PTB) e Antônio dos Santos (PSC).

Sem ressalvas

Foram aprovadas sem ressalvas as contas do deputado Gilmar Carvalho (PSC) e de outros três candidatos. O julgamento das contas de Róbson Viana (PSD), Bosco Costa (PR), Márcio Macedo (PT), Samuel Carvalho (PPS) e Valdevan Noventa (PSC) ficou para segunda-feira (17).

Sem impedimentos

No caso dos candidatos que tiveram suas contas rejeitadas, ainda assim eles estão liberados pela Justiça Eleitoral para serem diplomados, na segunda (17), a partir das 17 horas, no Teatro Atheneu.

17 é coincidência

Falando nisso, em tempos de Jair Bolsonaro na presidência da República, um registro curioso: a diplomação de todos os eleitos e suplentes em Sergipe, pela Justiça Eleitoral, ocorre na segunda-feira (17), e a partir das 17 horas. Qualquer semelhança é mera coincidência…

Bolsonaro sergipano

Em meio ao emaranhado de projetos que os deputados estaduais vão apreciar na próxima quarta-feira (19), um deles vai gerar uma boa polêmica: a concessão do Título de Cidadão Sergipano, de autoria do deputado Capitão Samuel (PSL), para o presidente eleito Jair Bolsonaro. A indicação já foi aprovada na CCJ por maioria. Agora será apreciada e votada em plenário.

Jony nos EUA

Primeiro suplente de sua coligação, o deputado federal Jony Marcos não deve comparecer à diplomação na segunda porque encontra-se em Missão Oficial da Câmara dos Deputados nos EUA. Deve tá mesmo é aguardando o desfecho das investigações em Sergipe e em bastante segurança. Na certa de tá esperando para ser diplomado como titular e não suplente…

Exclusiva!

De olho em 2022, o senador Rogério Carvalho tem o apoio em Tobias Barreto do deputado estadual eleito Dilson de Agripino (PPS), que é adversário do prefeito Diógenes Almeida, e que agora entrou “na mira” do TCE, sob a atuação do conselheiro Clóvis Barbosa. Precisa desenhar?

Olha o PT aí!

O Partido dos Trabalhadores está mesmo decidido a lançar candidatura própria a prefeito de Aracaju em 2020 e um dos nomes mais ventilados é o do suplente de deputado federal Márcio Macedo. A legenda cada vez mais parece ficar distante do atual prefeito Edvaldo Nogueira.

Mitidieri com Belivaldo

O deputado federal Fábio Mitidieri (PSD) nega que esteja disputando o comando da DESO e disse que está plenamente contemplado com o governo de Belivaldo Chagas. “O governador está montando sua gestão da forma que entende ser melhor para Sergipe. Não é hora de pressionar, é hora de colaborar”.

Rilton Morais

Um dos melhores neurologistas do Estado, o médico Rilton Morais é o mais novo diretor técnico do Hospital Cirurgia. É uma das referências em neurocirurgia pediátrica e tem potencial para fazer um grande trabalho.

Capela I

O ex-prefeito de Capela, Ezequiel Leite (PR), e sua esposa e ex-primeira dama Sônia Penalva desmentem, categoricamente, os rumores espalhados no município por adversários insinuando uma espécie de “aproximação política” de ambos com a prefeita Silvany Sukita.

Capela II

Ezequiel explica que foi prefeito por quatro anos, que por opção própria não disputou a reeleição, que decidiu fazer oposição à atual gestão e que não existem razões para qualquer aproximação. “Independente das questões políticas, eu aprendi a respeitar a soberania popular. Fomos colocados na oposição pelo povo e é aqui que vamos continuar”.

Ezequiel Leite I

Em seguida, o ex-prefeito disse que tem uma vida empresarial respeitada e que deixou uma boa impressão enquanto gestor do município. “Deixamos Capela com os salários em dia, com os fornecedores e prestadores de serviços com seus pagamentos atualizados e com a estrutura da prefeitura funcionando a contento. Fui gestor, tenho um nome a zelar e não preciso fazer esse tipo de negociatas que estão criando”.

Ezequiel Leite II

Segundo os boatos espalhados em Capela, Ezequiel e Sônia estariam supostamente negociando uma aliança política com a prefeita em troca de cargos na administração. “Sou empresário e não preciso da política para viver! Fui prefeito com a intenção de fazer o melhor para a minha terra. Tenho consciência que dei o melhor de mim e não me arrependo. Continuo político, mas não faço negociatas e nem tenho intenção de me aproximar desse pessoal”.

Sônia Penalva

A ex-primeira dama de Capela também negou qualquer aproximação com Silvany. “Essa prefeita, junto com seu ex-marido, estão levando Capela para um novo abismo. É triste a realidade do nosso município. As pessoas clamam por assistência do poder público. Nós não precisamos de cargos! Queremos é que a prefeitura trabalhe! Seguimos na oposição, temos um grupo político forte e não existe qualquer tipo de aproximação. Fazemos da política não um meio de vida, mas de transformação social”.

TCE

A conselheira Susana Azevedo, do Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE), anunciou que o Controle Interno dos 14 municípios atualmente sob sua relatoria passarão por treinamento para assegurar o bom gerenciamento dos recursos públicos nessas localidades. A ação já teve início com o município de Carmópolis, e seguirá junto aos demais no mês de janeiro.

Susana Azevedo I

“Tudo começa com o Controle Interno; se este controle fizer um trabalho excelente, sério, de fiscalização do município, com certeza o resultado virá nas prestações de contas”, disse a conselheira. A ideia é saber o que está acontecendo nas contas públicas destes municípios a fim de “ver a sangria e o que está sendo embutido nas contas e nas folhas de pagamento”.

Susana Azevedo II

Para a conselheira, o foco é gerar economia nestas gestões públicas, apesar dos recursos escassos atuais, a fim de que possa haver mais investimentos em áreas específicas que são mais necessitadas pela população, como a da Saúde.

Municípios

Compete atualmente a Susana Azevedo relatar os processos dos municípios que integram a 3ª Área de Controle e Inspeção. São eles: Aquidabã, Barra dos Coqueiros, Campo do Brito, Carmópolis, Cristinápolis, General Maynard, Indiaroba, Maruim, Malhador, Santa Luzia do Itanhy, Santo Amaro das Brotas, Rosário do Catete, Umbaúba e Pacatuba.

