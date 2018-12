PF PRENDE HOMEM COM 30 QUILOS DE COCAÍNA NA SE-170

15/12/18 - 06:50:10

A Polícia Federal, dentre outras ações estratégicas previstas para este final de ano, intensifica a fiscalização nas principais rodovias de acesso ao Estado de Sergipe, visando combater o tráfico de drogas, armas e outros crimes correlatos.

No início da tarde desta sexta-feira (14), em barreira de rotina realizada na SE-170, em Tobias Barreto, policiais federais prenderam em flagrante um homem transportando cerca de 30Kg de cocaína.

Chamou a atenção da equipe o fato do veículo com placa de Várzea Grande, Mato Grosso, estar trafegando pelo interior do Estado além do visível nervosismo do condutor no momento da entrevista.

Consultados os bancos de dados, verificou-se que o motorista portava carteira de habilitação falsa e que já havia sido preso anteriormente por tráfico de drogas, em Jaraguari-MS, no dia 12/12/2016.

Em busca veicular minuciosa foi possível localizar a droga acondicionada em forma de tabletes escondida nos encaixes plásticos situados nas laterais do automóvel.

Foi, então, dada voz de prisão ao nacional, ocasião em que o mesmo foi conduzido à sede da PF para a lavratura das formalidades de praxe.

Em seu interrogatório o condutor confessou a propriedade do entorpecente e revelou que a mesma vinha de Goiás se destinaria ao comércio sergipano.

Foi apreendida ainda a quantia de R$ 3.200,00 com o motorista.

O preso responderá pelos crimes previstos nos artigos 33, da Lei 11343 (tráfico interestadual de drogas) e 304 do Código Penal (uso de documento falso), cujas penas somadas podem chegar a 31 anos, e permanecerá à disposição da Justiça Estadual.

Estatística: Até o momento a PF/SE já apreendeu, em 2018, aproximadamente, 2,1 toneladas de maconha, 210 kg de cocaína e 8kg de crack.

Fonte e foto assessoria