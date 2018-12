EZEQUIEL DESMETE “APROXIMAÇÃO” COM PREFEITA SILVANY

O ex-prefeito de Capela, Ezequiel Leite (PR), e sua esposa e ex-primeira dama Sônia Penalva desmentem, categoricamente, os rumores espalhados no município por adversários insinuando uma espécie de “aproximação política” de ambos com a prefeita Silvany Manlak.

Ezequiel explica que foi prefeito por quatro anos, que por opção própria não disputou a reeleição, que decidiu fazer oposição à atual gestão e que não existem razões para qualquer aproximação. “Independente das questões políticas, eu aprendi a respeitar a soberania popular. Fomos colocados na oposição pelo povo e é aqui que vamos continuar”.

Em seguida, o ex-prefeito disse que tem uma vida empresarial respeitada e que deixou uma boa impressão enquanto gestor do município. “Deixamos Capela com os salários em dia, com os fornecedores e prestadores de serviços com seus pagamentos atualizados e com a estrutura da prefeitura funcionando a contento. Fui gestor, tenho um nome a zelar e não preciso fazer esse tipo de negociatas que estão criando”.

Segundo os boatos espalhados em Capela, Ezequiel e Sônia estariam supostamente negociando uma aliança política com a prefeita em troca de cargos na administração. “Sou empresário e não preciso da política para viver! Fui prefeito com a intenção de fazer o melhor para a minha terra. Tenho consciência que dei o melhor de mim e não me arrependo. Continuo político, mas não faço negociatas e nem tenho intenção de me aproximar desse pessoal”.

A ex-primeira dama de Capela também negou qualquer aproximação com Silvany. “Essa prefeita, junto com seu ex-marido, estão levando Capela para um novo abismo. É triste a realidade do nosso município. As pessoas clamam por assistência do poder público. Nós não precisamos de cargos! Queremos é que a prefeitura trabalhe! Seguimos na oposição, temos um grupo político forte e não existe qualquer tipo de aproximação. Fazemos da política não um meio de vida, mas de transformação social”.

