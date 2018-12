Gestores eleitos durante processo de eleição finalizam curso de capacitação técnica

16/12/18 - 07:16:24

Desde o início de outubro desde ano, diretores e coordenadores eleitos durante o processo de eleição democrática, participaram do curso de capacitação técnica de gestores escolares promovido pela Secretaria Municipal de Educação (Semed) de Nossa Senhora do Socorro. E a manhã deste sábado, 15, foi marcada pelo encerramento da capacitação, que teve como principal objetivo aperfeiçoar o processo educacional do município, por meio de gestão mais aberta e participativa .

Através de uma parceria firmada com a Faculdade São Luís de França o curso oferecido é uma das etapas do processo da eleição democrática imposta pela Lei Municipal nº 1.243, sancionada em 2017 pelo prefeito Padre Inaldo. Executado em todas as unidades escolares do município, o pleito permitiu ao pais, alunos e corpo da instituição, eleger os representantes do setor diretivo escolar.

“A gestão democrática foi um marco em Socorro para que pudéssemos atender as metas do plano municipal e nacional de educação. E pensando em valorizar ainda mais esses profissionais e torná-los mais aptos para o desenvolvimento das atividades diárias dentro das escolas, a professora Marieta pensou em oferecer essa oportunidade aos gestores eleitos para que pudessem aprimorar ainda mais seus conhecimentos. Sem dúvidas esses profissionais estão finalizando esse curso aptos a levar o melhor para dentro do ambiente escolar”, garantiu a diretora de gestão escolar e controle social da Semed, Luciana dos Santos.

Com uma carga horária de 120 horas, 84 profissionais entre diretores e coordenadores, tiveram como requisito de conclusão de curso a apresentação de um plano de gestão escolar. “Socorro tem demonstrando através das ações uma responsabilidade não só com a comunidade, mas também com a formação destes profissionais, que estão preparados para assumir uma escola. Oferecemos um curso que foi montado de acordo com a necessidade da Semed, não foi um de ‘prateleira’. Buscamos no mercado profissionais que atendessem toda a expectativa e aos projetos que a Secretaria possui”, disse o diretor da São Luís, Ivanilson Leonardo.

Atuando como professor, André Augusto candidatou-se a diretor da Escola Municipal Manuel de Jesus Silva, localizada no conjunto Parque dos Faróis, venceu o pleito e após participar do curso já está apto a assumir a unidade escolar, juntamente com a coordenadora pedagógica Maria Aparecida Albuquerque. “Durante o curso aprendemos coisas que serão aplicadas no decorrer da minha gestão. A ideia do curso, na minha concepção, foi excelente porque busca nivelar os conhecimentos dos diretores e com as informações que obtemos no curso a gente consegue planejar um plano de gestão melhor, o que há algum tempo eu nem sabia o que era”, declarou André.

O curso também se fez necessário aos diretores e coordenadores reeleitos, como é o caso da diretora da Escola Jardim de Infância Pequena Fada, Ana Paula. “É sempre importante relembrar, aprender novos processos e sabe lidar com as pessoas. Cresci muito com esse curso porque também passei a controlar as minhas emoções, sem dúvidas é um trabalho belíssimo da Prefeitura e da Faculdade”, disse.

Fonte e foto assessoria