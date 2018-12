JUSTIÇA MANTÉM VALMIR AFASTADO DA PREFERIRA DE ITABAIANA

16/12/18 - 06:42:32

O Poder Judiciário rejeitou o pedido de Valmir de Francisquinho (PR) voltar à Prefeitura de Itabaiana.

O desembargador Diógenes Barreto negou liminar pedida por Valmir de Francisquinho (PR) para voltar ao comando da Prefeitura de Itabaiana.

Para o advogado de defesa de Valmir, não havia necessidade da prisão, já que o matadouro continua fechado. ” Não havia necessidade do afastamento, visto que o matadouro não funciona desde a prisão de Valmir”.

Uma nova decisão do Pleno do Tribunal de Justiça só deve ocorrer no próximo ano, após o recesso.