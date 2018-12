Primeira edição da Taça Cidade de Aracaju de Vôlei de Praia 4×4 promove a modalidade

16/12/18 - 09:34:28

Sol, areia e muito voleibol. Foi assim a primeira edição da Taça Cidade de Aracaju de Vôlei de Praia 4×4. O campeonato ocorreu neste sábado, 15, no campo de areia da Praça da Juventude, no conjunto Augusto Franco, nas categorias feminino e masculino com idade livre. Ao todo, a competição reuniu cerca de 84 atletas, divididos em 14 equipes.

No decorrer do ano, a Secretaria Municipal da Juventude e do Esporte (Sejesp) realizou diversas competições na capital, cumprido o que estava previsto no planejamento estratégico da Prefeitura Municipal de Aracaju. Segundo o diretor do Departamento de Esporte e Lazer da Sejesp (DEL), Jersonilton Júnior, o objetivo é incentivar a integração social por meio do esporte. “Enquanto secretaria e também profissional da área de educação física, é gratificante desenvolver essas atividades e fechar o ano com essa de vôlei 4×4, que infelizmente é um esporte que tem poucas competições. É uma forma de promover a modalidade. É uma satisfação imensa sempre estar colaborando e realizando campeonatos ao lado do Secretário Jorge Araujo Filho, do prefeito Edvaldo Nogueira e de toda a equipe do DEL”, afirmou.

Com três equipes femininas e 11 masculinas, o nível dos jogadores esteve bastante elevado. Ao final, foram premiados os primeiras colocados de cada categoria.

Estreante na competição, Alice de Souza, da equipe Girls Power, conheceu a Taça Cidade de Aracaju de Vôlei 4×4 esse ano. De acordo com atleta, foi um grupo formado para participar da competição. “É um grupo novo, que a gente formou quando soube do campeonato, juntamos as meninas que jogam para poder competir. E é um meio que abre portas para a galera jogar, tanto no feminino como no masculino. É uma forma de lazer e uma competição entre colegas. Eu não sabia que tinha eventos assim gratuitos e abertos para todos, então vejo que é uma ótima oportunidade para quem realmente quer, gosta e pratica o esporte. Competição ganhando ou perdendo, o importante é se divertir, dar o seu melhor é o que vale”, ressaltou.

Conhecido como Cubano no vôlei, Ednilson Santos, da equipe Máximo Vôlei ressaltou que os jogos vão além de colocações, o fundamental é participar e promover o esporte na capital.

“O esporte é algo que pode mudar muita coisa no Brasil, até porque você ocupa a mente do jovem com coisas boas, você tira garotos da rua. Então para mim é muito importante esse papel que a Sejesp vem fazendo. E é o último campeonato do calendário de 2018, então é importante chegar bem, jogar, conquistar um objetivo maior que é a vitória. Mas só o fato de estar praticando o esporte, algo que a gente gosta, já é muito valoroso”, disse.

RESULTADOS

Feminino

1º lugar – Atheneu A

2° lugar – Girls Power

3° lugar – Atheneu B

Masculino

1º lugar – Confiança

2º lugar – Infantes

3º lugar – Clube das Winx

Fonte e foto assessoria