Primeiro torneio de AIRSOFT será realizado pelo Batalhão da Restauração

16/12/18 - 08:17:55

O Batalhão da Restauração, Centro de Recuperação que cuida gratuitamente de dependentes químicos estará realizando o primeiro torneio Airsoft.

Entidade criada e que tem o apoio integral do deputado estadual capitão Samuel Barreto, o Batalhão da Restauração promove a integração com a sociedade e para isso incentiva o esporte também para facilitar a reinserção do dependente químico na sociedade.

O primeiro torneio de AIRSOFT do Batalhão da Restauração contará com equipes de Alagoas e Bahia.

Sobre o evento – a primeira etapa do Airsoft foi realizado na cidade de Simões Filho, BA, e neste domingo (16) acontece a segunda etapa que está sendo realizada na cidade de São Cristóvão, na sede do Batalhão da Restauração, que foi cedido pelo deputado capitão Samuel Barreto.

Segundo informações passadas por André Fontes, líder da equipe Legionários, o evento é beneficente e cada participante irá contribuir com um valor para aquisição de alimentos não perecíveis que será doado parte do arrecadado para o Batalhão da Restauração e para uma creche de Salvador (BA) e faz parte do “Projeto Airsoft Natal sem Fome 2018”. O tema desse ano dos Legionários é “se for para baixar a egui que seja para ajudar”.

Tudo sobre o evento pode ser conferido no Instagran do Legionários AIRSOFT Sergipe.