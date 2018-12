Alunos da UFS realizam visita técnica ao Restaurante Popular Padre Pedro

Na manhã desta segunda-feira, 17, cerca de 40 alunos da Universidade Federal de Sergipe (UFS) – Campus Lagarto realizaram uma visita técnica ao Restaurante Popular Padre Pedro. A iniciativa foi intermediada pelo Departamento de Segurança Alimentar e Nutricional da Secretária de Estado da Inclusão e Assistência Social (DSAN/Seidh), em parceria com professores e monitores. Na oportunidade, os alunos almoçaram no local e conheceram todo o cardápio nutricional.

“Essa é uma oportunidade prática para que eles entendam a realidade da profissão dentro de cada vivência. Recebemos os alunos de braços abertos para mostrar todo funcionamento do Padre Pedro, o preparo dos alimentos, o modo de servir, etc. É o momento dos futuros profissionais olharem para as pessoas vulneráveis e entender a importância da garantia da qualidade de vida para elas”, afirmou a diretora do DSAN, Lucileide Rodrigues.

Segundo Hélio Rocha, nutricionista do DSAN/Seidh, é fundamental que os alunos conheçam todos os processos de trabalho do Padre Pedro. “Apresentamos todo espaço físico, todas as refeições servidas. Eles puderam provar e passar por todas as atividades que os funcionários e usuários realizam todos os dias para o funcionamento do local”, falou.

A docente da UFS Lagarto, Silvana Sotero, responsável pelo módulo de Nutrição Social, falou sobre a importância de despertar nos alunos a vontade de entender a realidade dos equipamentos sociais assegurados pelo Estado. “A visita técnica serviu para que os alunos pudessem conhecer esse equipamento como uma estratégia de segurança alimentar e nutricional. Foi uma forma efetiva de mostrar como esse trabalho funciona”, comentou.

Aluna da UFS, Andrea Costa comentou sobre a experiência vivida ao Padre Pedro. ”Estou contente em poder participar dessa atividade. É muito legal ter a visão na prática daquilo que a gente aprende na teoria, principalmente na parte social, como é que os usuários se sentem ao receber uma comida de qualidade e com teor nutricional”, disse.

O Restaurante Padre Pedro oferta refeições com o valor simbólico de R$ 1. Por mês, são cerca de 40 mil refeições servidas, divididas entre almoço e jantar, com todos os alimentos monitorados e fiscalizados por especialistas que garantem o valor nutricional dos pratos servidos. A partir de 2019, o Governo do Estado, através da Seidh, realizará novas ações para fortalecer a unidade. A partir de janeiro, a ideia é que os 30% dos alimentos sejam oriundos da agricultura familiar, o que representa um avanço para o estado no âmbito da segurança alimentar e do fortalecimento e geração de renda para a agricultura.

Fonte e foto assessoria