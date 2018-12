Belivaldo se diploma com expectativa de melhorar a economia do Estado

17/12/18 - 20:39:54

Após ser diplomado como governador de Sergipe, em cerimônia realizada pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE/SE), no final da tarde desta segunda-feira, 17, Belivaldo Chagas (PSD), afirmou que a expectativa é de que nos próximos quatro anos consiga melhorar a economia do estado.

– Vamos buscar também condições para isso junto ao Governo Federal e estar sempre conversando com os diversos segmentos da sociedade para que a gente mostre a situação que o estado se encontra, como estamos andando, como as finanças estão se comportando para que eu possa governar com todos, pois o Estado sozinho não pode andar”, destaca.

A vice-governadora, Eliane Aquino (PT), falou sobre os desafios que deverão encontrar. “Teremos muito trabalho nos próximos quatro anos; muitos desafios aqui no Estado de Sergipe e em todo o Nordeste, mas o que nós queremos realmente é ter muito compromisso e que a gente consiga cumprir todas as promessas que fizemos aos sergipanos”, enfatiza.

Eliane complementou: – Hoje não é um dia de festa, é um dia de muita responsabilidade porque estamos aqui recebendo esse diploma que representa cada cidadão, cada cidadã do Estado de Sergipe. Peço que Deus nos ilumine. Que nós enquanto situação e oposição tenhamos a sabedoria de cuidar do nosso Estado e fazermos com que melhore. E, consigamos dar as mãos em prol de quem nos trouxe até aqui que é a população sergipana e daqui há quatro anos, a gente possa estar saindo do Governo deixando o Estado muito melhor”, entende.

A diplomação aconteceu no Teatro Atheneu, em Aracaju.

Por Aldaci de Souza – Rede Alese