BPTUR apresenta estatística operacional do último trimestre

17/12/18 - 14:36:06

O Batalhão de Policiamento Turístico – BPTur apresenta a estatística operacional do último trimestre do ano de 2018 (até o dia 16 do corrente mês), fruto do trabalho abnegado do seu corpo de Oficiais e Praças em conjunto com o planejamento do CPMC, com os seguintes resultados:

– 8.589 (oito mil e quinhentas e oitenta e nove) ABORDAGENS;

– 06 (seis) Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCO’s) por uso/consumo de drogas ilícitas;

– 19 (dezenove) Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCO’s) por Perturbação de Sossego;

– 03 (três) Termos de Ocorrência ( TCO’s) por Ameaça,Dano e Descumprimento de ordem legal.

– 05 (cinco) VEÍCULOS RECUPERADOS;

– 21 (vinte e uma) APREENSÕES DE ARMA BRANCA;

– 11 (onze) ARMAS DE FOGO APREENDIDAS;

– 34 (trinta e quatro) MUNIÇÕES APREENDIDAS;

– 104 (cento e quatro) PRISÕES EM FLAGRANTE DELITO.

Fonte: BPTUR