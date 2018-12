Carminha Mendonça empossa nova superintendente de trânsito

17/12/18 - 13:07:46

A prefeita Carminha Mendonça empossou na manhã de hoje 17, a nova superintendente da SMTT de Itabaiana, a PM Cristiane Oliveira Fernandes, que já inicia seu trabalho hoje mesmo na secretaria. Ciente dos problemas na pasta que acabou de assumir, Cristiane Oliveira vem contribuir para melhorar o trânsito e a mobilidade urbana na cidade serrana.

Há duas semanas, uma comissão dos agentes de trânsito esteve em reunião com a prefeita Carminha Mendonça e levou algumas reivindicações da categoria. A nova superintendente está ciente dessas solicitações, e em reunião com a prefeita expôs seu compromisso com a sociedade itabaianense e a chefe do executivo municipal.

Com uma equipe empenhada em melhorar cada vez mais o fluxo de veículos e mobilidade dos pedestres, Cristiane Fernandes terá novos desafios na educação do trânsito, e muito o que contribuir para a população itabaianense.

Da assessoria