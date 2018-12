Carol Portaluppi posa na praia e arranca suspiros dos seguidores. Aproveitou dia de sol no Rio de Janeiro

17/12/18 - 22:41:03

Carol Portaluppi posou belíssima na praia, no Rio de Janeiro, e compartilhou o clique com seus fãs do Instagram.

A filha do técnico Renato Gaúcho tirou o fôlego dos seguidores e recebeu uma chuva de elogios e declarações nos comentários. A modelo até deu um fora em um seguidor!

“Seu pai comanda o Grêmio e você pode comandar a minha vida”, escreveu um seguidor. “Hahahaha já comando a minha”, rebateu Carol.

Fonte/foto: globo.com