Desembargador acata pedido da PRE e Valdevan Noventa não será diplomado

17/12/18 - 11:37:08

O deputado federal eleito Valdevan Noventa não será diplomado nesta segunda-feira (17) pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE). Neste domingo (16), o ministro Luis Roberto Barroso, do TSE, deferiu parcialmente Habeas Corpus e permitiu que o deputado federal eleito Valdevan Noventa fosse diplomado pessoalmente nesta segunda-feira (17).

As informações são de que o Desembargador Diógenes Barreto, relator da AIJE manejada pela Procuradoria Regional Eleitoral (PRE) em face de Valdevan 90, acolheu pedido de tutela provisória para suspender temporariamente a diplomação.

Em entrevista na manhã desta segunda-feira (17), a procuradora eleitoral Eunice Dantas explicou que há indícios da captação ilícita de recursos que teria sido orquestrada pelo candidato para quitar o valor pendente na prestação de contas apresentada por ele à Justiça Eleitoral, desaprovada pelo Tribunal Regional nesta segunda. “Ninguém sabe quem financiou essa campanha”, afirmou a procuradora Eunice Dantas.

Segundo o MPF, as 86 doações suspeitas no valor de R$ 1.050 cada uma, foram feitas após o primeiro turno da eleição e somaram R$ 90.300, o equivalente a 25% do total de recursos arrecadados pelo candidato R$ 352.183.

Com informações do jornalista Edcarlos Queiroz, no jornal da Xodó