EDVALDO E MINISTRO DO ESPORTE ASSINAM CONVÊNIO PARA A 36ª CORRIDA DE ARACAJU

17/12/18 - 13:45:26

O prefeito Edvaldo Nogueira e o ministro do Esporte, Leandro Cruz, assinaram, nesta segunda-feira, 17, o convênio para realização da 36ª corrida Cidade de Aracaju. A competição, que integra a programação do aniversário da capital, ocorrerá no dia 23 de março de 2019, e contará com R$ 250 mil em investimentos federais.

“Este é um momento importante de consolidação da nossa corrida. O ministro Leandro Cruz, que se tornou hoje cidadão aracajuano, deixa um presente para a nossa cidade, com esta assinatura que assegura os recursos para a corrida do ano que vem. É um patrocínio importante, pois representa mais da metade da verba necessária. É um gesto maravilhoso”, destacou o prefeito.

Edvaldo afirmou ainda que a corrida Cidade de Aracaju “representa o jeito de ser do sergipano”. “O nosso povo é agregador, acolhedor, e a Corrida tem essas características”, disse. Ele também pontuou que a competição é o momento de comemoração da transferência da capital de São Cristóvão para Aracaju ao mesmo tempo em que celebra a união entre as duas cidades, além de ser um estímulo à prática esportiva. “É a valorização da qualidade de vida”, frisou.

Em seu discurso, o ministro Leandro Cruz ressaltou a importância da parceria entre a Prefeitura de Aracaju e o governo federal, através do Ministério do Esporte, tanto na realização da corrida quanto em outros investimentos na cidade, como a construção do Centro de Iniciação ao Esporte (CIE), no Bugio.

“Edvaldo, assim como eu, é daqueles que têm coragem de nadar contra a maré. Nos dias de hoje muito se propaga a história do Estado mínimo. Isso é para quem nasceu em berço de ouro, para quem estuda em escola particular. Nossos jovens que precisam da assistência social pública não conhecem o Estado mínimo. Eles precisam do Estado máximo, que faça do Esporte uma ferramenta de transformação social. Tivemos a coragem de fazer com a Prefeitura de Aracaju grandes investimentos do Ministério na cidade e isso só foi possível pois o prefeito Edvaldo colocou a casa em ordem e deixou Aracaju preparada para receber os investimentos federais”, afirmou Cruz.

O convênio

Através do convênio com o governo federal, serão viabilizados R$ 250 mil, para custeio de parte da competição. A verba será destinada para itens específicos, descrito em plano de trabalho, aprovado pelo Ministério do Esporte. Esta é a segunda vez que a Prefeitura de Aracaju recebe um patrocínio deste porte, poupando recursos dos cofres públicos municipais.

A Corrida Cidade de Aracaju terá novidades em 2919. Devido a uma coincidência de datas com a procissão do Senhor dos Passos, em São Cristóvão, local onde ocorre a largada da corrida, a data da prova foi alterada do dia 16 de março (sábado anterior ao dia 17, data do aniversário da cidade) para 23 de março, após entendimento com os clubes de corridas.

Ao realizar mais uma edição da corrida, a atual gestão municipal reforça seu compromisso com o Esporte, conforme declarou o prefeito. “O Esporte tem grande relevância para a nossa gente, tem que ser cuidado. Então na nossa gestão, ele continuará sendo valorizado”, afirmou.

Acompanharam a solenidade o deputado federal Fábio Mitidieri, os vereadores Juvêncio Oliveira, Vinicius Porto, Palhaço Soneca, Zezinho do Bugio, Antônio Bittencourt, Thiaguinho Batalha, Jason Neto, Fábio Meirelles e Dr. Gonzaga, além dos secretários municipais.

Foto: Ana Lícia Menezes/PMA

Por Valter Lima