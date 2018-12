Estudante de Administração é contratada para estágio

A aluna atribuiu ao Núcleo de Trabalhabilidade a conquista da vaga

A Faculdade UNINASSAU Aracaju, mais uma vez, direcionou um de seus alunos para o mercado de trabalho. A aluna Karoline Vieira Souza, do 4º período de Administração, foi engajada no Centro de Estudos Santa Ana, como estagiária do setor administrativo.

O encaminhamento para a vaga se deu com o apoio do Núcleo de Trabalhabilidade e Carreiras da Instituição. Para a discente, o diferencial da UNINASSAU em investir na orientação e encaminhamento profissional, vem contribuindo de forma intensa para a inserção no mercado de vários estudantes.

“Eu estudava em outra instituição e não sentia o acolhimento que encontrei aqui. Não havia estímulo para chegar ao mercado de trabalho. Hoje me sinto realizada, porque, além de estar recebendo uma boa educação, estou obtendo oportunidades de trabalho”, disse Karoline. Ela explicou que a analista de carreiras da UNINASSAU, Rayane Brito esteve na sala, falou da vaga e marcou a entrevista.

A analista da UNINASSAU, observou que é gratificante para o Núcleo ver uma aluna se inserir no mercado de trabalho e ser grata a Faculdade. “É muito importante para nós ajudar os alunos a ingressarem no mercado e dar início a suas vidas profissionais. Essa é uma das marcas da UNINASSAU, viabilizar a conquista do emprego”, ressaltou Rayane. Ela disse ainda que o trabalho é de grande importância porque ajuda o estudante a concluir, com segurança, o curso escolhido.

O diretor da UNINASSAU Aracaju, Yuri Neiman, disse que a trabalhabilidade é uma das responsabilidades do Grupo Ser Educacional, no qual está inserida a UNINASSAU Aracaju. “Nosso objetivo vai além de formar o aluno. Estamos a frente quando damos a ele a oportunidade de ingresso no mercado de trabalho. Esse é um perfil educacional de extrema importância nos dias de hoje, quando as vagas no mercado são escassas”, atentou o diretor.

