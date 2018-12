Federação da Agricultura realiza primeiro Agro Kids no Parque de Exposições de Aracaju

17/12/18 - 16:20:09

A Federação de Agricultura e Pecuária do Estado de Sergipe (Faese) realizou o primeiro Agro Kids, um evento social com o objetivo de integrar os moradores do bairro José Conrado de Araújo com o Parque de Exposições João Cleophas. Foram realizadas atividades recreativas, esportivas e distribuição de lanches e brinquedos.

Foram cadastradas mil crianças para participar das atividades voltadas para a faixa etária de 0 a 17 anos. O evento é uma ação da Faese com o apoio da Associação dos Moradores do Bairro José Conrado de Araujo. Além das atividades recreativas, as crianças também assistiram ao filme ‘O Bom Dinossauro’.

O presidente da Faese, Ivan Sobral, destacou a importância do evento para a comunidade do José Conrado de Araújo. “Sabemos que esta região é carente de espaços de lazer, com isso a Federação, que hoje é responsável pela manutenção deste parque, resolveu abrir as portas para que este local seja um centro de vivência”, afirma Ivan.

O presidente da Associação dos Moradores do Bairro José Conrado de Araujo, Emílio Santos, lembra que o bairro não possui uma praça de lazer. “É de grande importância essa interação com a comunidade. A Federação da Agricultura chamou a sociedade para participar desse espaço público que pode trazer muitas atividades recreativas. A comunidade precisa de espaços como esses, já que não temos uma praça pública e um espaço de lazer”.

A ação contou com mais de 50 voluntários que ajudaram na produção de lanches e execução das atividades. Kênia Silva Barreto foi uma das voluntárias do evento. “É uma satisfação participar desta festa, que é para a comunidade um resgate das festas natalinas que a gente e vem perdendo. Hoje estamos tendo este resgate e espero que se repita por muitos anos”.

A dona de casa Hilda Lima Santos ficou feliz com a ação. “Trouxe meus sobrinho para este dia de lazer. Achei muito bom porque não tem essas coisas aqui no bairro”.

Por Adriana Freitas

Foto assessoria