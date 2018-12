FHS divulga 8ª chamada para aprovados no Processo Seletivo Simplificado

17/12/18 - 11:26:26

A Fundação Hospitalar de Saúde (FHS) divulga, nesta segunda-feira, 17, a 8ª lista de convocação do Processo Seletivo Simplificado (PSS). Todos os candidatos aprovados constantes na lista deverão comparecer, a partir de terça- feira, 18, ao Centro Administrativo da Saúde Dr. Gilvan Rocha, localizado na Avenida Augusto Franco, 3150, bairro Ponto Novo em Aracaju-SE e apresentar os documentos que registraram durante a inscrição, conforme calendário. A data limite para apresentação da documentação é o dia 24 de dezembro de 2018, até às 16h.

Segundo o diretor operacional da Fundação Hospitalar de Saúde, Ives Deda Gonçalves, essa convocação que abrange diversas áreas, tem um caráter diferenciado porque, pela primeira vez, não haverá chamada para médicos, uma vez que não há mais nenhum relacionado.

“A gente tem o interesse, com essa convocação, de abastecer toda a rede hospitalar, desde as UPAs de Boquim, Neópolis e Tobias Barreto, quanto os Hospitais Regionais. A 7ª convocação prestigiou basicamente as unidades da grande Aracaju, Nossa Senhora de Lourdes, HUSE e o Hospital Regional de Socorro e essa visa reparar, agora, as escalas das outras unidades, não deixando também de chamar para as unidades da grande Aracaju, mas o grande objetivo agora é tentar melhorar as escalas, principalmente de enfermagem das unidades” diz Ives.

O candidato que não conseguir se apresentar no horário previsto determinado pelo calendário poderá se apresentar no mesmo dia ou em dias posteriores munidos de toda documentação, mas obedecerá a disponibilidade de vagas. Importante ressaltar, ainda, que o não comparecimento do candidato até a data limite, implicará na condição de desistência à vaga pleiteada, salvo os casos justificados de forma legal dentro do prazo de apresentação, de acordo com edital.

Para mais informações, acesse edital de convocação disponível no site www.saude.se.gov.br