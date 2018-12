Governo entrega mudas ao som da Filarmônica Nossa Senhora da Conceição

Na noite da última sexta-feira, 14, no bairro Chiara Lubich, em Itabaiana, foi realizada mais uma edição do Projeto Cultura na Praça. Oportunamente, o secretário de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos, Olivier Chagas, realizou a entrega de mudas nativas da mata atlântica aos membros da Associação Frangos da Serra. As árvores serão plantadas em áreas degradadas da Serra de Itabaiana.

“Essa é uma parceria com a sociedade civil, com a Associação Frangos da Serra, que é uma entidade de ciclistas que fará um trabalho de reflorestamento muito importante na Serra de Itabaiana. Nós temos a obrigação de apoiar. Estamos muito felizes com essa iniciativa, afinal, temos certeza que para a coisas funcionarem bem, precisa ser assim, poder público trabalhado em parceria com a sociedade”, afirmou o secretário.

Os Frangos da Serra tomaram a iniciativa de construir um circuito de XCO (mountain bike, como é mais conhecido) na Serra de Itabaiana. Tudo foi feito com a autorização do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), entidade gestora do Parque Nacional Serra de Itabaiana. Mesmo assim, a entidade de ciclistas itabaianenses decidiu plantar árvores em outras áreas com foco de degradação.

“Como estávamos abrindo a mata, foi necessário derrubar alguns arbustos. Nós não derrubamos nenhuma árvore, mas arbustos finos tivemos que derrubar. Foi quando surgiu a ideia de replantar. Procuramos o secretário Olivier, ele nos atendeu prontamente, aqui estamos e, em breve, faremos o plantio”, explicou Raoni Barbosa, responsável pela Comissão de Organização e Marketing da Associação Frangos da Serra.

A Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (Semarh) disponibilizou 300 mudas das espécies aroeira, goiabeira, ipê-rosa, saboneteira, genipapeiro e pau-ferro. “Essas mudas irão contribuir com a recuperação das áreas degradadas. Mais uma vez a Semarh está doando mudas para uma entidade séria que decidiu fazer um trabalho ecológico em sua região. Nós sempre daremos apoio técnico e logístico para ações como essa”, assegurou Marcos Domingos, paisagista da Semarh.

Anselmo Rocha é empresário e proprietário do terreno onde ficará a pista de XCO. Para ele, as ações dos Frangos da Serra merecem todo apoio. “No ano passado, nós fizemos um caminho de bike, eu cedi o espaço e fizemos a trilha. Depois eles me procuraram para fazer o circuito e eu mais uma vez autorizei. Foi feita a proposta do replantio: se derrubaremos alguns arbustos, que tal plantarmos árvores? Eles compraram a ideia e hoje temos a grata surpresa de receber essas 300 mudas”, esclareceu.

A ação também foi elogiada pelo empresário Edson Passos, idealizador do Projeto Cultura na Praça. “Eu fiquei arrepiado. Estou muito feliz com tudo isso que vem acontecendo em nossa cidade. Parabéns ao secretário Olivier Chagas, que tem dado um contributo muito importante a nossa cidade e a nossa região, sobretudo, por essas plantas que estão sendo doadas e serão bem aproveitadas”, frisou.

Filarmônica

O ato de entrega foi realizado durante a apresentação da Sociedade Filarmônica Nossa Senhora da Conceição (FNSC), a mais antiga instituição musical brasileira, fundada em 1745. O deputado federal João Daniel também esteve presente e aproveitou a oportunidade para parabenizar a todos pela iniciativa e a FNSC pela brilhante apresentação.

“É muito bom receber João Daniel aqui. Ele é um grande parceiro, uma pessoa realmente sensível à cultura e que contribuiu com uma emenda parlamentar para que pudéssemos comprar alguns instrumentos de excelente qualidade. Além disso, já tem mais uma emenda a caminho, para 2019, então o nosso sentimento é de gratidão”, comemorou Valtenio de Souza, presidente da FNSC.

O deputado reforçou o seu compromisso com a entidade: “Nós temos emendas nas duas Filarmônicas de Itabaiana e iremos ajudar todos os anos com o maior prazer. Sempre buscaremos apoiar esse projeto que faz parte da vida daqueles que acreditam na vida, que acreditam na felicidade das pessoas. A vida pode ser melhor com música, com arte, com amor à natureza. Itabaiana faz uma coisa muito importante, que é exemplo para todos”, parabenizou João Daniel.

