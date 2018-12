GUIA TURÍSTICO DE SE SERÁ LANÇADO EM HOTEL DA ORLA

17/12/18 - 13:32:09

O Guia TradeTour Sergipe conta com 30 destinos e 20 roteiros especiais, além de informações úteis, serviços, calendário de eventos, dicas e curiosidades sobre Sergipe.

Já no quesito roteiros especiais, a publicação aborda os seguintes temas: Artes, Artesanato, Aventura, Cachaças Artesanais, Cidades Históricas, Gastronomia, Parques, Aventura e o Religioso.

Destinado ao turista, visitante e aos sergipanos interessado em saber mais sobre Sergipe, o Guia reúne os mais variados roteiros de viagens, oferecendo a melhor experiência ao turista. Esta edição é uma das ações em comemoração aos 15 anos do guia que é editado pela editora S&Z Comunicação, uma da principal editora especializada em turismo no Estado.

Segundo, WaldeteZampieri, diretora e editora do guia, a publicação visa suprir a necessidade do mercado, que não possuía um guia turístico do estado: “Percebemos que o estado não tinha um guia que fosse completo e que atendesse o público que gosta de viajar”. A editora também conta como será o lançamento. “O evento de lançamento acontecerá nesta terça-feira (18), no hotel Sesc Atalaia, em Aracaju e será direcionado a convidados, imprensa e integrantes do trade e comemorará a décima quinta edição da principal e mais completa publicação do gênero em Sergipe. Na oportunidade, os parceiros que contribuíram com o Guia desde a primeira edição receberão o troféu Sergipe Tradetour – 15 anos”.

Por: Cassandra Teodoro

Foto assessoria