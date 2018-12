Ipesaúde alerta beneficiários sobre numeração correta do boleto para pagamento

17/12/18 - 09:53:44

A modalidade está disponível para os servidores que aderiram ao plano através da nova lei

Desde que foi sancionada, a nova lei do Ipesaúde permite que descendentes dos servidores, ou seja, filhos, netos e bisnetos até 35 anos se tornem beneficiários dependentes, contanto que já não estejam inseridos no plano em outras condições.

O pagamento da mensalidade vem sendo efetuado via boleto, mas é importante ressaltar que é preciso estar atento à numeração do documento, que deve ser iniciado com “047”, que direciona o pagamento para o Banese. É necessário também conferir o valor a ser pago e qualquer dúvida o beneficiário pode entrar em contato por meio dos canais de atendimento da instituição.

Fonte e foto assessoria