Número de assaltos a ônibus cai em mais de 75% em Aracaju

17/12/18 - 18:46:58

Trabalho intenso das polícias com abordagens e resolução de casos, e incentivo ao uso da bilhetagem eletrônica tem colaborado com a queda

O número de assaltos a ônibus caiu, felizmente, em mais de 75% em Aracaju e nas demais cidades da região metropolitana, no mês de novembro comparando os anos de 2018 e 2016. Entre os meses de janeiro a novembro essa redução foi de mais de 68%, tendo ocorrido em 2016 1.521 casos e, no mesmo período dos onze meses, em 2018, 476 casos.

A queda nos números das ocorrências de assaltos se dá através do trabalho intenso das Polícias desde a abordagem aos ônibus à investigação dos casos, resultando inclusive em prisões. E a parceria das empresas de transporte de passageiros, com o fornecimento em tempo hábil das imagens internas dos ônibus com as ocorrências, contribui de forma significativa para com a resolução dos casos.

Bilhetagem eletrônica

As empresas prestadoras do serviço do transporte coletivo e os gestores de transporte de todo país têm incentivado o uso da bilhetagem eletrônica, que também contribui para com a queda gradativa do número de assaltos. Com o cartão eletrônico para pagar a passagem o passageiro evita a circulação de dinheiro no ônibus e, portanto, inibe a atração aos assaltos. O cartão ainda gera mais mobilidade na passagem na catraca, proporciona ao passageiro controle das suas recargas e mais segurança. Por exemplo, caso perca ou seja furtado o cartão, o bloqueio pode ser feito imediatamente e o passageiro resgata seus créditos de forma automática.

Passagem Premiada

Para incentivar o uso da praticidade e segurança da bilhetagem eletrônica, foi criada a Passagem Premiada, que dá dez prêmios de R$ 500 em dinheiro todos os meses para os passageiros que utilizam o cartão Mais Aracaju Pré-pago. Ao adquirir no mínimo 40 passagens por mês o passageiro resgata seu número da sorte no site aracajucard.com.br e já está concorrendo. Durante este mês de dezembro, com a edição especial de Natal da Passagem Premiada, bastou realizar uma recarga o passageiro já pode concorrer. São dez prêmios de R$ 500 reais em dinheiro.

Da Ascom Setransp