Prefeitura de Macambira reinaugura três postos de saúde em menos de um mês

17/12/18 - 13:14:01

Investimentos superam o montante de R$ 150 mil

Os últimos dias foram de muita comemoração para o povo de Macambira, uma vez que Prefeitura Municipal reinaugurou três postos de saúde, sediados nos povoados Lagoa Seca, Manuíno e Tauá. O montante investido foi de R$ 157.415,09 na reforma e ampliação das unidades de saúde.

A primeira ação ocorreu no dia 26 de novembro, aniversário de emancipação política de Macambira. Naquele dia, a administração Cuidando do Seu Povo presenteou o povoado Lagoa Seca com a inauguração a Unidade Básica de Saúde João Calazans dos Santos. A obra custou R$ 63.860,82 e foi aprovada por toda a comunidade.

No dia 02 de dezembro, foi à vez da reinauguração do Posto Médico Dr. Pedro Garcia Moreno Filho, localizado no povoado Tauá. A reforma e ampliação custou R$ 57.502,28 e foi elogiada pelos filhos do saudoso médico. “A reforma está ao nível de Pedro Garcia Moreno Filho, que optou por cuidar dos mais carentes”, comentou Lígia Garcia, filha do saudoso médico.

Já no último domingo (16), a Prefeitura de Macambira reinaugurou o Posto Médico Valter Vicente de Souza, no povoado Manuíno. A empreitada representou um investimento de R$ 36.052,80 e, assim como nos outros dois casos, era um desejo da comunidade.

Segundo a secretária Municipal de Saúde, Simone Alves, com as obras, as comunidades dos três povoados passarão a contar com modernas instalações, onde serão ofertados atendimentos ambulatoriais, médicos, odontológicos, farmacêuticos, além da realização de exames de Lâmina. “Nos povoados, a equipe medica é volante e os profissionais têm um cronograma de atendimento para que a população não fique desassistida e possa realizar os seus procedimentos semanalmente”, acrescenta.

Para o Prefeito de Macambira, Luciano de Vital, as reinaugurações são o resultado de um trabalho pautado no melhor para a população. “O sentimento que fica é de muita alegria em poder ver a comunidade feliz, em ver o que tinha antes e poder comparar com agora. Enfim, com uma saúde de qualidade e o povo muito satisfeito só nos resta o sentimento de alegria”, comemorou o gestor acrescentando que o nome dos homenageados foram mantidos pela administração. “Devemos fazer a política correta, tratando todos bem e mantendo as tradições dos povoados”, argumentou o prefeito.

Mais investimentos na saúde de Macambira

Além dos postos médicos e da renovação da frota de carros do Município, a administração Cuidando do Seu Povo inaugurará, nos próximos dias, duas Clinica de Saúde da Família, nos povoado Zumbi dos Palmares e no povoado Pé de Serra de Belinho. Além disso, a gestão está construindo mais uma unidade básica de saúde no povoado Jacoquinha. A obra está orçada em R$ 54.825,21.

Mas o prefeito garante: “Não paramos por aqui! Vamos continuar trabalhando em busca de recursos para melhorar ainda mais o bem estar de todos”.

Secretaria Municipal da Comunicação de Macambira