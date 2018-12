PRF AGRADECE EMENDA DO SENADOR VALADARES E VALADARES FILHO

17/12/18 - 12:32:36

PRF agradece a Valadares e Valadares Filho emenda no valor de R$ 1 milhão para a reforma e ampliação de unidades operacionais em Aracaju e Itabaiana.

Essa informação foi passada na manhã desta segunda-feira (17) pelo próprio senador Antonio Carlos Valadares (PSB) que usou as redes sociais onde disse que “eu e Valadares Filho recebemos a visita, em Aracaju, do Superintendente da PRF Carlos Xavier, Deputado Fábio Henrique, Augusto Lima presidente do Sinprf e José Pereira Barros. Agradecimento pela emenda no valor de R$ 1 milhão para a reforma dos postos de Itabaiana e Aracaju”.