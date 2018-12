Professor José Costa é homenageado pelo CDL de Itabaiana

17/12/18 - 06:04:24

Ontem à noite, em solenidade festiva, fui um dos homenageados pela CDL de Itabaiana com a Homenagem Especial de 2018, “honraria reservada a personalidades ou entidades que prestam relevantes serviços a classe lojista”. O título foi a mim entregue pelo amigo e ex-aluno de basquete do Colégio Estadual Murilo Braga Jâmisson Ferreira, Presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas.

Nos meus 39 anos de trabalho como profissional de educação física sempre tive o apoio irrestrito do comércio itabaianense com patrocínios dos uniformes esportivos das equipes de basquete do CEMB que disputaram os Jogos da Primavera ao longo de 30 anos, na pintura anual da quadra de basquete do Módulo Esportivo, nas 27 edições do Campeonato Serrano de Basquete e que contribuíram no incentivo a prática de basquete pelas crianças e jovens itabaianenses, e atualmente, na parceria com o Blog Professor José Costa que está prestes a completar 6 milhões de acessos, levando notícias de Itabaiana para o mundo. Obrigado ao CDL pela homenagem!

Professor José Costa