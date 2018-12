SETRANSP EMITE NOTA SOBRE LINHAS DE TRANSPORTE EM SOCORRO

17/12/18 - 18:49:10

Conforme exigência do Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Rodoviário de Aracaju (Sinttra) para não suspender a operação do serviço em linhas que têm enfrentado problemas de segurança, o Sindicato das Empresas de Transporte informa que as linhas que atendem a região do Município de Nossa Senhora do Socorro – Soledade (102), Parque São José/ Osvaldo Aranha (606) e Parque São José/ Maracaju (101) continuam a prestar o serviço normalmente, sendo interrompido apenas em momentos de ocorrências de assaltos, tentativas de vandalismo, ou pulos de catraca em quantidade com ameaças aos motoristas e cobradores. Nessas situações os veículos são encaminhados à delegacia mais próxima por medida de segurança, como estava sendo feito com a linha Maracaju/ Centro (607).

Ascom Setransp