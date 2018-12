Tradicionais Concertos Natalinos encerram Temporada 2018 da Orquestra Sinfônica

O Natal se aproxima e, com ele, as já tradicionais apresentações da Orquestra Sinfônica de Sergipe (Orsse) prometem encantar o público aracajuano. No próximo dia 19, quarta-feira, às 20h30, com a participação do Coro Sinfônico, a Orsse realizará um grande concerto no Teatro Atheneu. No dia seguinte, às 20h, a mesma apresentação será realizada ao ar livre, na Concha Acústica do Centro de Criatividade. A Orsse é uma realização do Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Cultura.

Os concertos terão a regência do Maestro Guilherme Mannis. O Coro da Orsse, por sua vez, é regido pelo Maestro Daniel Freire e tem orientação vocal de Verônica Santos, que também fará os solos das canções natalinas. O repertório, além da famosa Sinfonia nº 40, em Sol menor, de Mozart, trará peças de Bach, Vivaldi, Haendel, Wade, Gruber e Eli-Eri Moura.

Para a apresentação do Teatro Atheneu, os ingressos, a preços populares estão disponíveis nas bilheterias do Teatro; já no concerto do Centro de Criatividade, a entrada é franca.

Entre as obras do concerto, a mais famosa é a Sinfonia nº 40 de Mozart, composta no verão de 1788. Em um afã de produtividade sinfônica, aparentemente espontânea e não sob encomenda, Mozart concebeu aquelas que seriam as suas três últimas sinfonias. Como seria de esperar nas obras do último período do compositor, a peça está repleta de momentos de ousadia, especialmente em termos harmônicos, o que rapidamente fará um ouvinte atento reconhecer lhes proximidade para com alguns dos recursos mais associados à música do Romantismo que não tardaria a eclodir.

SERVIÇO

Orquestra Sinfônica de Sergipe – Concertos Natalinos

Teatro Atheneu, 19 de dezembro, quarta-feira, 20h30

Concha Acústica do Centro de Criatividade, 20 de dezembro, quinta-feira, 20h30

GUILHERME MANNIS, regente

CORO SINFÔNICO DA ORSSE

DANIEL FREIRE, regente

VERÔNICA SANTOS, preparadora vocal e solista das peças natalinas

Repertório:

Wolfgang Amadeus MOZART

Sinfonia nº 40, K. 550, em Sol menor

Johann Sebastian BACH

Jesus Alegria dos Homens, da Cantata BWV 147

Antonio VIVALDI

Gloria in excelsis deo, do Gloria, em Ré maior, RV 589

John WADE

Adeste Fideles (arr. Daniel Freire)

Franz GRUBER

Noite Feliz (arr. Daniel Freire)

Eli-Eri MOURA

Requiem para um Trombone: Salmo 23

Georg Friedrich HAENDEL

Hallelujah, do Oratório “O Messias”, HMV 56

Ingressos: R$10 (meia-entrada) e R$20, para o concerto do Teatro Atheneu.

Entrada franca, para o concerto do Centro de Criatividade.

Realização: Secretaria de Estado da Cultura – Governo de Sergipe

Foto: Pritty Reis

