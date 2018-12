Laércio faz abertura de curso do Facebook Impulsione o Seu Negócio

O deputado federal Laércio Oliveira fez a abertura do evento impulsione seu negócio promovido pelo Facebook em Aracaju, nesta terça-feira, 18. “O Facebook é uma importante ferramenta seja para relacionamento ou na área empresarial. Eu as uso muito para dar transparência a meu mandato de deputado federal. Foi um dia muito especial para aprender um pouco mais como fazer um bom negócio utilizando as redes socais”, disse Laércio.

“Nós somos um país de 200 milhões de habitantes, 100 milhões estão conectados. Sergipe tem 2 milhões de habitantes, mais de 600 mil estão conectados. A gente não sabe onde vai chegar a era digital, mas nos temos que saber aonde queremos chegar, planejando ações nas redes e fazendo negócios na internet. Todos nós temos essa ferramenta nas mãos para fazer acontecer tudo que a gente sonhar. Muitas pessoas tem utilizado as tecnologias para criar um negócio e fazer sucesso, os exemplos são muitos, como o Uber, o Airbnb e outros. Tem milhares de outros pequenos negócios que tem a internet ou as redes sociais como importante ferramenta. É importante acompanhar a realidade que estamos vivendo”, explicou o parlamentar.

O deputado aproveitou para contar um pouco da sua história de vida. “Minha origem é a base da pirâmide social, eu já andei de ônibus, comi de marmita e ganhei salário mínimo. Mas eu queria ser empresário. Eu sonhei e trabalhei muito para realizar esse sonho. Na época eu não tinha as ferramentas que temos hoje. Para se ter uma ideia, eu fiz um curso de datilografia e com isso comecei a enviar cartas para possíveis clientes. Hoje as pessoas que querem montar seus negócios tem um mundo de ferramentas para descobrir. Esse curso estimula isso”, disse Laércio.

O curso impulsione seu negócio está acontecendo em várias capitais do país e tem o objetivo de ensinar técnicas para os empreendedores sobre como fazer seu negócio e serviços serem melhor divulgados nas redes sociais e também ensinar novas formas de se relacionar com clientes, conhecer empresários locais que conseguiram se destacar com a ajuda do Facebook e tirar todas as suas dúvidas sobre ferramentas.

