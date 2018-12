ADVOGADO DE ROGÉRIO CARVALHO SOFRE ACIDENTE NO SERTÃO

18/12/18 - 11:12:00

O acidente ocorreu na manhã dessa terça-feira (18) no município de Graccho Cardoso. De acordo com as primeiras informações, o motorista do veículo Honda Civic acabou perdendo o controle na curva do Riachinho.

Duas pessoas estavam no veículo na hora do acidente e segundo informações, os mesmos trabalham para o Senador (eleito) Rogério Carvalho. Uma vítimas foi atendida na clínica da saúde de Graccho e uma encaminhada para o Hospital de Nossa Senhora da Glória. Trata-se do advogado do Senador Rogério Carvalho, que estaria indo participar de uma audiência.

O acidente ocorreu na mesma curva que o empresário Teixeira Caminhões sofreu meses atrás.

Fonte e foto Sou de Sergipe