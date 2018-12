ARACAJU TERÁ VEÍCULOS ADAPTADOS PARA ATENDER A DEFICIENTES

18/12/18 - 15:56:48

Furgões foram adquiridos pelo Ministério Saúde para deslocamento de pacientes atendidos por 02 Centros Especializados em Reabilitação (CER), no estado de Sergipe

Em Sergipe, a capital Aracaju receberá 02 veículos adaptados para ampliar o acesso e promover a qualificação dos serviços de reabilitação de pacientes atendidos pelo SUS. Para a aquisição dos furgões, o Ministério da Saúde investiu R$ 367,9 mil sendo R$ 183,9 mil o valor unitário. Os veículos serão destinados ao atendimento de pacientes atendidos pela APAE de Aracaju e pelo Centro Integrado Raio de Sol (CIRAS), também da capital sergipana. A ação visa garantir o acesso da pessoa com deficiência que não apresenta condições de mobilidade e acessibilidade aos pontos de atenção da Rede de Cuidados no Sistema Único de Saúde.

A distribuição de veículos para Aracaju faz parte da compra de 97 veículos adaptados, pelo Ministério da Saúde com investimento total de R$ 17,8 milhões, que vão atender a Centros Especializados em Reabilitação (CER), em 87 municípios de 23 estados. Com essas aquisições, todos os CER habilitados no país passarão a contar com veículos adaptados.

A doação dos veículos promove a inclusão social, autonomia e melhoria da qualidade de vida de brasileiros com deficiência. O ministro da Saúde, Gilberto Occhi, reforça que o transporte adaptado garante a mobilidade e mais autonomia da pessoa. “Principalmente, para aquela pessoa que tem sofrido algum tipo de dependência para a sua reabilitação em função de algum tipo de acidente que ela sofre. Para nós, é fundamental o investimento do governo federal e com certeza essas pessoas estarão felizes por receberem esse reforço”, destacou Gilberto Occhi.

As vans doadas pelo Ministério da Saúde são adaptadas com plataforma elevatória veicular, para o embarque e desembarque de usuários cadeirantes. O veículo também é equipado com sistemas de segurança para fixação da cadeira de rodas, cintos de segurança, além de protetores de cabeça para cada cadeirante, possibilitando o transporte seguro de nove usuários, sendo três cadeirantes.

ASSISTÊNCIA – O Brasil possui 2.233 serviços de reabilitação em funcionamento voltados para pessoas com deficiência, dos quais 214 são Centros Especializados em Reabilitação, 36 Oficinas Ortopédicas, 244 serviços de reabilitação em modalidade única e 1.739 serviços de reabilitação credenciados pelos gestores locais. Esses centros podem atender as deficiências física, ou visual, ou intelectual ou auditiva.

Desde 2012, o Ministério da Saúde já destinou mais de R$ 546,1 milhões de reais para a construção, reforma, ampliação e aquisição de equipamentos de CER e Oficinas Ortopédicas

MUNICIPIOS E ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE QUE RECEBERÃO OS VEÍCULOS

UF Município Nome do Estabelecimento Natureza Tipo SE Aracajú APAE Aracaju Filantrópica CER II SE Aracajú CIRAS – CENTRO INTEGRADO RAIO DE SOL Filantrópica CER II

Por Zinda Perrú, da Agência Saúde