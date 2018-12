Batalhão de Choque presta homenagem a autoridades civis e militares

Na manhã desta terça, dia 18, o Batalhão de Choque da Polícia Militar do Estado de Sergipe realizou solenidade alusiva ao 39º aniversário da unidade, com entrega de medalhas por tempo de serviço aos policiais e homenagem a militares e civis.

Policiais militares da citada unidade especializada foram agraciados com medalhas por tempo de serviço, de 10 e 20 anos.

Também foram agraciadas algumas autoridades civis e militares, com diplomas, pelos relevantes serviços prestados ao Batalhão de Choque, quais sejam: Desembargador Dr. Luiz Mendonça; Dr. João Eloy, Secretário de Estado da Segurança Pública, representado pela Delegada-Geral da Polícia Civil, Drª. Catarina Feitosa; Coronel Marcony Cabral, Comandante da PMSE; Coronel Vivaldy Cabral, Comandante do CPMC; Coronel Carlos Rolemberg, Chefe da PM-4; Antônio Hora Filho, Secretário de Estado de Esporte e Juventude; Dr. João Rodrigues Neto, representado pelo seu assessor; Acrízio José Campos, Diretor-Presidente do SESI/SE; Deputado Estadual Capitão Samuel Alves Barreto; Vereadores por Aracaju, Cabo Didi, Zezinho do Bugio e Cabo Amintas; Dr. Márlio Damasceno, advogado; Munir Alle Darrage, jornalista, representado pela sua filha Sintia; Drª. Jumara Pinheiro Porto, Juíza de Direito, que não pode comparecer devido a problemas de saúde na família; Ramon Porto Filho, empresário; a Srª. Tatiana Milena Reis Santos, esposa do Comandante-Geral da PMSE, Cel. Marcony.

O Major S. Júnior, Comandante do Batalhão de Choque e a Capitã Manuela, Subcomandante da unidade, fizeram questão de agradecer a todos os presentes por abrilhantarem a solenidade, agradecendo a tropa pelo emprenho e determinação em todas as missões que realizam, aproveitando a oportunidade para desejar um Feliz Natal e um próspero Ano Novo.

Ao final foi batido os parabéns dos 39 anos do BPChq, com bolo, e depois servido salgadinhos, doces e refrigerantes a todos os participantes.

