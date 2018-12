Veja os deputados estaduais diplomados pelo TRE/SE

18/12/18 - 06:05:43

Os 24 deputados estaduais por Sergipe eleitos e reeleitos em outubro de 2018, por meio de votação popular, foram diplomados na tarde desta segunda-feira, 17 no Teatro Atheneu, em Aracaju. Um misto de emoção, alegria e gratidão tomou conta dos veteranos e dos novatos.

Classificados pelo número de votos, foi eleito em primeiro lugar, o candidato Talysson de Valmir (PR), com 42 mil 046 votos. Em segundo lugar, Maisa Mitidieri, com 35 mil 707 votos; Jeferson Andrade (PSD) foi o terceiro mais votado, reeleito com 34 mil 736 votos; Gilmar Carvalho (PSC) aparece em quarto lugar, com 34 mil 160 votos.

O presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe, deputado Luciano Bispo (MDB), se reelegeu com 33 mil 705 votos, Ibrain Monteiro (PSC), conquistou 32 mil 059 votos; Zezinho Guimarães (MDB), foi reeleito com 28 mil 094 votos e Iran Barbosa (PT), obteve 26 mil 961 votos.

Dr. Vanderbal Marinho (PSC), se reelegeu com 26 mil 054 votos; Zezinho Sobral (PODEMOS), obteve 25 mil 764 votos, Janier Mota (PR) foi eleito com 25 mil 731 votos;

Também reeleitos: Francisco Gualberto (PT), com 24.637 votos, Georgeo Passos (REDE), com 23 mil 355 votos e Garibalde Mendonça (MDB), com 22 mil 819 votos; Adailton Martins (PSD) se elegeu com 22 mil 400 votos, Gorete Reis ( PSD), reeleita com 21.306 votos e Diná Almeida (PODEMOS), eleita com 20 mil 168 votos;

A deputada Maria Mendonça (PSDB) conseguiu se reeleger com 19 mil 102 votos; Dilson de Agripino (PPS), foi eleito com 18 mil 038 votos e Kitty Lima (REDE), eleita com 18 mil 008 votos. Luciano Pimentel (PSB) reeleito com 16.907 votos e Capitão Samuel (PSC) reeleito com 15 mil 770 votos; Rodrigo Valadares (PTB) foi eleito com 15 mil 221 votos e o advogado Samuel Carvalho (PPS), com 14.216 votos.

Perfil

Em termos de categorias profissionais, a nova Assembleia Legislativa de Sergipe será composta em 2019 por médicos, enfermeira, advogados, professores, empresários, policial rodoviário federal, policial militar, jornalista e radialista, engenheiro civil, administrador, bancário, ex-vereadores, ex-deputados estaduais e federais. A maioria possui curso superior completo.

Dos 24 deputados que formarão a próxima legislatura, seis são do sexo feminino, a maior parte também de famílias tradicionais na política, cuja base é formada no interior do estado.

Por Aldaci de Souza – Rede Alese

Foto: César de Oliveira